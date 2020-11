Mads Mikkelsen démystifie les rapports qu’il remplace Johnny Depp comme Grindelwald

Warner Bros.

Après le tir controversé de Johnny Depp de Fantastic Beasts 3, de nombreux points de vente ont affirmé que Mads Mikkelsen était le premier à le remplacer en tant que sorcier maléfique Grindelwad, mais il s’avère que rien n’est encore gravé dans la pierre.

Lors d’une récente interview avec IGN, Mads a démystifié tous les rapports:

« Oh, c’est sur la base de rumeurs au moment où nous parlons. Donc j’en sais autant que vous grâce aux journaux. Donc j’attends cet appel téléphonique. »

Peut-être que Mads a signé un NDA et ne peut pas confirmer son casting ou les négociations contractuelles entre les deux parties viennent de commencer. Certains fans ont exprimé le souhait de retrouver Colin Farrell dans le rôle de Grindelwald, mais l’acteur est occupé à tourner ses scènes en tant que Oswald Cobblepot sur le tournage de The Batman et devrait donc être indisponible.

Fantastic Beasts 3 sera réalisé par David Yates et sortira en salles à l’été 2022 au lieu de la date de sortie originale de novembre 2021. Le casting principal des deux premiers films reviendra pour sa troisième tranche.