Luis Suarez a indiqué que la cible de Leeds et West Brom brillait; pense qu’il est «  génial  » – .

Matthias Hangst / Getty Images

Luis Suarez est la preuve vivante du fait qu’il ne faut jamais radier quelqu’un sans lui donner une chance.

Il est facile d’oublier maintenant, après quatre titres en Liga et 198 buts, qu’une légende de bonne foi de Barcelone s’est vu attribuer un flop de 75 millions de livres sterling dans certains trimestres après un début de carrière au Camp Nou en 2014.

Quatre ans plus tôt, lorsqu’il a troqué l’Ajax pour Liverpool, beaucoup se demandaient si Suarez subirait le même sort que les autres importations d’Eredivisie, telles que Mateja Kezman et Afonso Alves.

Ainsi, lorsque Martin Braithwaite a envoyé des ondes de choc à travers l’Europe en rejoignant Barcelone dans le cadre d’un accord d’urgence de 16 millions de livres sterling en février, il n’était pas surprenant que Suarez ait été le premier à défendre un homme qui luttait pour se frayer un chemin dans le camp de Tony Pulis à Middlesbrough pas si longtemps. depuis.

«Martin va surprendre les gens. Il est à un très bon niveau. Il était le meilleur joueur que Leganes avait et, avec les joueurs qu’il a autour de lui à Barcelone, il peut atteindre son potentiel. Dit Suarez.

L’Uruguayen avait raison.

Braithwaite était l’homme de prédilection de Leganes – une arme d’attaque intrigante, habile et polyvalente – et ce n’est pas un hasard si une équipe timide a été reléguée sans lui la saison dernière.

Photo par Octavio Passos / Getty Images

En vérité, le recul ne regarde pas trop affectueusement le reste de la déclaration de Suarez.

Braithwaite n’a surpris personne en Catalogne. Avec quatre départs en Liga et un but en neuf mois, l’international danois a certainement été plus Kevin-Prince Boateng que Henrik Larsson, son temps au club se révélant décevant de manière prévisible.

Braithwaite n’est cependant pas le Danois Ali Dia.

Oui, il était la définition d’un achat de panique, mais c’est sa forme impressionnante à Leganes qui lui a valu une opportunité unique à Barcelone en premier lieu.

Sport affirmant que Leeds United, West Brom et West Ham United sont prêts à offrir à Braithwaite la chance de jouer à nouveau au football régulier en équipe première après seulement 37 minutes d’action cette saison, il pourrait bientôt avoir la chance de prouver pourquoi il a été jugé digne. d’un lieu aux côtés de Lionel Messi, Ansu Fati, Antoine Griezmann et co.

Peut-être que Suarez avait raison. Peut-être que Braithwaite « surprendra les gens » – bien que dans le West Yorkshire ou West Bromwich, plutôt qu’à Barcelone.

Photo de Jose Breton / Pics Action / NurPhoto via Getty Images

