LUCIFER de DC passe à l’édition collectée pour Next Arc

Après avoir terminé sa publication périodique avec le numéro 18, publié le 18 mars, DC’s Lucifer # 19-24 sera publié directement en tant qu’édition collectée, ou dans ce cas un OGN. L’histoire prévue de l’écrivain Dan Watters et de l’artiste Sebastian Fiumara ne serait pas modifiée, si ce n’est le passage au format collecté.

« Enfin, le diable va en enfer », lit la sollicitation originale de DC pour Lucifer # 20, avec # 21‘s sollicite disant « Lucifer empiète sur le jardin de Destiny of the Endless, mais dans quel but néfaste? Rien de moins que d’arracher une page du Livre de Destiny lui-même. »

Lucifer # 18 a été publié en mars, avec des problèmes sollicités par la suite mis en pause en raison de l’effet de la pandémie COVID-19 sur les canaux de distribution de bandes dessinées. Ces problèmes sont désormais officiellement annulés.

Cette nouvelle édition chevauchera avec le sollicité Lucifer Vol. 3: La chasse sauvage collection, qui a été sollicitée pour inclure # 14 par # 19.

DC n’a pas annoncé l’avenir de Lucifer au-delà de cette prochaine édition.