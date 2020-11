Lorsque l’allocation DWP est versée, combien elle est, qui est admissible et comment vous pouvez demander

À mesure que le froid s’installe, beaucoup vont augmenter le chauffage pour rester au chaud pendant l’hiver.Les citoyens britanniques de plus d’un certain âge sont éligibles au paiement du carburant d’hiver pour aider à payer leurs factures pendant cette période. est tout ce que vous devez savoir à ce sujet … Qu’est-ce que le paiement de carburant d’hiver? Le paiement de carburant d’hiver, généralement appelé «allocation de chauffage», est un paiement annuel non imposable du ministère du Travail et des Pensions. est éligible peut recevoir entre 100 et 300 £ par an.Qui a droit à l’allocation? Vous avez droit à un paiement de carburant d’hiver si les deux conditions suivantes s’appliquent: vous êtes né le 5 octobre 1954 ou avant; vous avez vécu au Royaume-Uni pendant au moins un jour pendant la semaine du 21 au 27 septembre 2020 – c’est ce qu’on appelle la «semaine de qualification» Si vous n’avez pas habité au Royaume-Uni pendant la semaine de qualification, vous pourriez toujours recevoir le paiement si les deux conditions suivantes s’appliquent: Vous vivez en Suisse ou dans un pays européen Pays de l’Espace Economique (ZEA) Un lien direct et suffisant avec le Royaume-Uni – cela peut inclure avoir vécu ou travaillé au Royaume-Uni et avoir de la famille au Royaume-Uni Les personnes qualifiées peuvent recevoir entre 100 et 300 £ par an (Photo: Getty) Comment puis-je le réclamer? admissible au paiement de carburant d’hiver, vous devriez le recevoir automatiquement du bureau qui paie vos prestations, mais si l’une des conditions suivantes s’applique et que vous ne l’avez pas encore reçu, vous devrez le réclamer: Vous ne recevez pas de prestations. ou une pension d’État Vous n’obtenez que le crédit universel, l’allocation de logement, la réduction de la taxe communale ou l’allocation pour enfants Vous obtenez des prestations ou une pension d’État mais vous habitez en Suisse ou dans un pays de l’EEE De plus, si vous avez différé votre pension d’État, vous devrez demander le paiement d’hiver pour le carburant – vous n’avez besoin de le faire qu’une seule fois avant que le paiement ne devienne automatique.Pour la première fois par téléphone, vous aurez besoin de votre numéro d’assurance nationale, de votre banque ou de votre société immobilière, de vos numéros BIC / IBAN si vous habitez dans l’EEE / Suisse, et le cas échéant, la date à laquelle vous ont été mariés / ont conclu un partenariat civil.Appelez le Centre de paiement Winter Fuel au 0800731 0160, à tout moment entre 8h00 et 18h00 du lundi au vendredi.Vous pouvez également faire une première demande par courrier. La date limite pour réclamer les paiements pour l’hiver 2020 à 2021 est le 31 mars 2021. Combien d’argent puis-je obtenir? Combien vous recevez dépend de votre situation pendant la semaine de qualification.Pour les personnes nées entre le 28 septembre 1940 et le 5 octobre 1954: Vous obtiendrez 200 £ si vous vivez seul, ou si aucune des autres personnes avec lesquelles vous vivez ne peut prétendre à l’allocation.Vous obtiendrez 100 £ si vous vivez avec une autre personne admissible.Vous obtiendrez 100 £ si vous vivez dans une maison de soins et Pour les personnes nées le 27 septembre 1940 ou avant: Vous recevrez 300 £ si vous vivez seul, ou si aucune des autres personnes avec lesquelles vous vivez n’a droit à l’allocation. Vous obtiendrez 200 £ si vous vivez avec quelqu’un Vous obtiendrez 150 £ si vous vivez avec une personne de 80 ans ou plus qui est également admissible.Vous obtiendrez 150 £ si vous vivez dans une maison de soins et ne bénéficiez pas de certains avantages.Tout argent que vous recevez est libre d’impôt. et n’affectera pas vos autres prestations. Quand est-il payé? La plupart des paiements sont effectués automatiquement entre le nd décembre. Vous devriez recevoir votre argent le 13 janvier 2021 au plus tard.

