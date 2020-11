Liverpool peut «  briser la chaîne  » des infections à Covid-19 grâce à des tests de masse, selon le maire de la ville

Liverpool peut «briser la chaîne» des infections à coronavirus selon le maire de la ville qui a déclaré que 90 000 personnes avaient été testées pour Covid-19 depuis vendredi dernier, lorsque la ville a commencé à proposer des tests à tout le monde, qu’ils aient ou non des symptômes. Les habitants de Liverpool ont participé à un pilote de test de masse de coronavirus au cours de sa première semaine, selon les chiffres de Joe Anderson. Quelque 430 personnes avaient été testées positives, et seulement 200 d’entre elles présentaient des symptômes avant de passer un test. Dernières nouvelles et analyses du bulletin i M. Anderson a déclaré à BBC Breakfast: «Quatre cent trente personnes ne propagent pas le virus, cela signifie que nous pouvons briser la chaîne de l’infection. Depuis que nous sommes au niveau 3, nous avions 680 personnes pour 100000 personnes positives dans la ville, nous avons maintenant réduit ce taux en termes de taux de R, le taux d’infection à environ 300 pour 100000, donc c’est une évolution positive et une étape positive pour nous. «L’objectif global, bien sûr, est de réduire les admissions dans nos hôpitaux, qui commencent également à diminuer, nous sommes donc satisfaits de la façon dont les choses se passent et nous pensons qu’il y aura une impact. »Les derniers chiffres, concernant le nombre de nouveaux cas dans la semaine jusqu’au 8 novembre, montrent que Liverpool avait un taux d’infection de 283,1 pour 100 000 personnes. Sur Twitter, M. Anderson a déclaré que 50 000 personnes avaient subi des tests d’écoulement latéral, qui sont offerts aux personnes sans symptômes et donnent des résultats en moins d’une heure, et 40 000 personnes sont allées dans des unités de test mobiles à travers la ville. Il existe actuellement 38 centres de test à Liverpool – qui compte environ un demi-million d’habitants – comprenant des installations dans des centres de loisirs, des salles paroissiales et au stade Anfield. M. Anderson a déclaré qu’il espérait que le nombre de centres passerait à environ 45 à partir de lundi.Tous les résidents et travailleurs de la ville se voient proposer le test du coronavirus. (Photo: Christopher Furlong / Getty Images) Environ 2 000 militaires ont été déployés dans la ville pour aider à diriger le pilote. Des tests ont également eu lieu dans certaines écoles de la ville et des milliers de kits de tests à domicile ont été envoyés. Les résidents sont maintenant encouragés à subir un test répété une fois par semaine.Cela survient alors que le Royaume-Uni a enregistré son plus grand nombre quotidien de cas de coronavirus depuis le début de la pandémie, avec plus de 33000 nouvelles infections. Le nombre de décès a également augmenté de 563 autres jeudi, alors que Public Health England s’inquiétait de la hausse du nombre de cas parmi les populations âgées les plus vulnérables.La professeure Deborah Dunn-Walters, de l’Université de Surrey, a désigné le programme de Liverpool comme l’un des potentiels. raisons de l’énorme augmentation des nouvelles infections par rapport au chiffre de la veille. Elle a déclaré: «Ce nombre comprendra les données des tests de masse à Liverpool utilisant les dispositifs à flux latéral. Je soupçonne que ce que nous voyons sont certains des cas asymptomatiques qui nous étaient auparavant cachés lorsque nous ne testions que des personnes présentant des symptômes. Il serait intéressant de voir quelle proportion de cas étaient asymptomatiques. »Un autre scientifique a déclaré que la poursuite de la croissance des cas serait une constatation« particulière », avec les mesures de verrouillage et de distanciation sociale actuellement en place dans les quatre pays. Le professeur Igor Rudan de l’Université d’Édimbourg a déclaré qu’un tel scénario pourrait être possible, expliquant que les virus ont une «dynamique de transmission complexe». Il a déclaré: «Pour le nouveau coronavirus, il a été démontré qu’il dépend en grande partie du comportement et des mouvements des personnes. Cependant, il est probable qu’il puisse également être affecté par des facteurs que nous ne comprenons pas entièrement et que nous ne pouvons pas contrôler facilement. On sait que les virus respiratoires peuvent avoir des pics saisonniers dans divers climats, où les saisons humides et sèches affectent les explosions de leur transmission. « Ensuite, les grands changements dans la proportion de temps passé à l’intérieur ou à l’extérieur peuvent également alimenter les vagues d’épidémies. »

