L’isolement de verrouillage du coronavirus a provoqué des niveaux de déclin «  choquants  » chez les patients atteints de démence

L’isolement de verrouillage a provoqué des niveaux de déclin «choquants» pour les personnes atteintes de démence, qui perdent rapidement la mémoire, la parole et la capacité de s’habiller et de se nourrir, a révélé une enquête de la Société Alzheimer. la démence et leurs soignants – et a découvert que depuis qu’ils ont été contraints de rester isolés et à l’intérieur de leur domicile, plus de quatre sur cinq (82%) ont signalé une détérioration des symptômes de la démence. perte de mémoire et difficulté à se concentrer. Plus d’un sur quatre (27 pour cent) a déclaré que la lecture et l’écriture étaient devenues plus difficiles, et un sur trois a dit la même chose pour parler et comprendre la parole. Fait inquiétant, plus d’un quart (28%) avaient constaté une perte de capacité à effectuer des tâches quotidiennes, comme cuisiner ou s’habiller, a découvert l’organisme de bienfaisance. Le bulletin d’information a coupé le bruit Une activité physique, mentale et sociale régulière peut aider à ralentir la progression. des symptômes de la démence, une maladie qui affecte plus de 850000 personnes à travers le Royaume-Uni. ‘Grande différence’ Paula Saunderson, 65 ans, de Newbury, dans le Berkshire, s’occupe à plein mobilité, incontinence et insuffisance cardiaque. Paula a déclaré: «Par rapport au début du verrouillage, j’ai vu une grande différence chez maman, elle est beaucoup plus instable et à un plus grand risque de tomber maintenant. Avant le verrouillage, nous sortions de la maison tous les jours, mais maintenant, elle a perdu son endurance à force d’être coincée à l’intérieur et elle dort beaucoup plus. Sa seule stimulation a été d’observer les oiseaux sur la terrasse. «Elle a perdu toute motivation et il est de plus en plus difficile de l’intéresser aux choses. Le verrouillage a été une période très lente et épuisante pour nous deux. »La pandémie de coronavirus a frappé le plus durement les personnes atteintes de démence, a déclaré la Société Alzheimer, à la fois en termes de décès dus au virus lui-même et à cause d’une énorme augmentation des non- décès liés au virus, totalisant plus de 13 000 décès supplémentaires entre mars et juin. L’effet d’entraînement du verrouillage est des interruptions et des suspensions des services de santé et de soins sociaux, des routines modifiées, des restrictions des visiteurs des foyers de soins et une période prolongée d’isolement social pour les personnes atteintes de démence. L’organisme de bienfaisance craint une nouvelle perte tragique en vies humaines, en particulier en cas d’une deuxième vague de coronavirus en hiver. En savoir plus Verrouillage du coronavirus: près d’un tiers des personnes atteintes de démence « abandonnent » après un isolement prolongé, prévient la Société Alzheimer. sont prioritaires pour des tests sûrs et réguliers, tout comme les travailleurs clés, et sont considérés comme des partenaires égaux dans les soins, afin qu’ils puissent rendre visite à leurs proches atteints de démence dans les maisons de soins.Kate Lee, directeur général de la Société Alzheimer, a déclaré: la perte de vie due au coronavirus lui-même, la perte de voir et de parler aux êtres chers a un impact terrible sur la santé des personnes atteintes de démence. Nous entendons quotidiennement par le biais de notre ligne d’assistance Dementia Connect des personnes terrifiées à l’idée de perdre la capacité de parler, de marcher et même de se nourrir. Avec le bon soutien, de nombreuses personnes atteintes de démence peuvent continuer à vivre de manière autonome pendant des années, mais la pandémie les prive de cette chance.

