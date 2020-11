Linux Foundation crée ses propres versions d’applications de traçage de coronavirus Apple / Google

HAMILTON Montre Hamilton American Classic cadran argenté index dorés rose bracelet acier 42 mm

Cette version de la montre Hamilton Spirit of liberty trois aiguilles se veut chic et vintage. En effet, la couleur or rose de ses aiguilles et de ses index lui confère un look habillé. Crée en hommage à Andrew Hamilton qui fut un fervent défenseur de la liberté d'expression cette montre est un trait-d'union