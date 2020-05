L’incroyable famille Kardashian, bientôt sur Netflix

Si certains sont assez perplexes par les histoires de « L’incroyable famille Kardashian », les fans de la série en demandent toujours plus. Les téléspectateurs ont pu découvrir les premiers épisodes de cette téléréalité le 14 octobre 2007 sur la chaîne officielle de Entertainment Television. Les deux premières saisons de L’incroyable famille Kardashian seront à redécouvrir sur Netflix à partir du mois de juin.

Actuellement, après 13 années, la série a atteint sa 18e saison. Le tournage de la 19e saison est cependant mis en pause à cause de la pandémie Covid-19.

Rapidement appréciée par les internautes, la plateforme de streaming Netflix se popularise avec ses séries innovantes en tout genre. Avec le confinement mondial, cependant, nul tournage ne peut se faire. Pour continuer à divertir ses abonnés, Netflix opte pour la diffusion de séries homériques, à l’instar de « L’incroyable famille Kardashian », toujours en vogue. Il faut reconnaître que cette famille est très prisée par les internautes. Les abonnés qui comptent par millions, tant sur instagram que sur twitter, sans compter sur les autres réseaux comme youtube, viennent de tous les horizons. Ainsi, Kim Kardashian est suivie par 137 millions de personnes sur Instagram, faisant d’elle une des plus grandes influenceuse.

Avec la diffusion prochaine de la série sur Netflix, les fans vont pouvoir retrouver la famille la plus médiatisée de l’Amérique, à partir du 1er juin. Grâce aux premières saisons, ils pourront admirer l’évolution de ces personnalités atypiques au fil des années.

Pour les étrangers à la série, ce sera l’opportunité de se mettre à jour. Ces personnalités de la pop-culture déballent dramatiquement leurs émotions et leur vie privée dans la série pour le grand plaisir des spectateurs. Vous découvrirez les personnalités qui ont fait la renommée de cette série. Des célébrités telles que Tyra Banks, Frankie Delgado ou encore Joe Francis seront les invités spéciaux de l’émission.

Une famille hors du commun, la vie des Kardashian figure parmi la plus suivie des Etats-Unis. Originalement titré « Keeping Up with the Kardashians », ces célébrités ont acquis leur popularité grâce à l’indiscrétion et la médiatisation de leur vie personnelle quotidienne. Le paternel Robert Kardashian a pris Kris Houghton pour épouse en 1978. Après avoir eu ses quatre enfants : Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloé Kardashian et Rob Kardashian, le couple finit par divorcer dans les années 90. La célébrité de monsieur Kardashian est propulsée par une certaine affaire qu’il a défendu devant la cour, en 1994. Il fut en effet l’avocat du footballeur américain OJ Simpson, soupçonné des meurtres de son ex-femme Nicole Brown Simpson et son compagnon Ronald Goldman.

Après le divorce, Kris épouse l’ancien champion olympique Bruce Jenner. Ils ont alors deux filles, Kendall Jenner et Kylie Jenner.

Les trois premières filles Kardashian se tournent vers la mode, et créent leur propre marque : D-A-S-H. Mais ce qui a réellement contribué à la célébrité de la famille Kardashian, c’est la diffusion de la sex-tape de Kim et de son ex-petit ami Ray J.

Le lancement de la téléréalité, exhibant 24h/7j le quotidien du foyer Kardashian/Jenner, est officialisé en 2007 sur E!. Un contrat pour une durée d’au moins 3 années estimé jusqu’à 40 millions de dollars. Un renouvellement de 4 années s’est fait en 2015, avec une valeur de 100 millions de dollars. Cette famille est bien la seule à s’être enrichie d’une telle manière, jusqu’à acquérir le statut de multimillionnaire.

Il faut reconnaître qu’une telle réputation n’attire pas que les fans. Les haters de cette famille opèrent activement pour rendre la télé-réalité encore plus croquante qu’elle ne l’est déjà. S’acharnant sur chacun des membres, ces types de fanatiques ne se gêne pas pour juger, critiquer, voire insulter. Même les autres personnalités publiques se joignent à ces détracteurs, notamment Daniel Craig, Sarah Michelle Gellar ou encore Mariah Carey.