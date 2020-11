Les tests de masse sur les coronavirus pourraient être étendus à plus de villes après des chiffres «  encourageants  » à Liverpool

Des tests de masse sur les coronavirus devraient être déployés dans trois autres villes après que l’armée a commencé un procès à Liverpool.Boris Johnson devrait annoncer une extension du programme, avec des informations selon lesquelles cela pourrait arriver dès lundi. L’une des villes se trouverait dans les Midlands et une autre dans le sud de l’Angleterre.Une source gouvernementale a déclaré au Times: «Le point sur les tests de masse est que si vous pouvez tester beaucoup de personnes qui ont le virus, mais ne Vous avez des symptômes, et vous pouvez les isoler, vous pouvez réduire la propagation de la maladie. »La newsletter i dernières nouvelles et analyses Réduire le taux d’infection Des tests hebdomadaires de masse ont été commandés par Boris Johnson pour tenter d’identifier les personnes infectées par le virus. aucun symptôme afin qu’on leur dise de s’auto-isoler dans le but de faire baisser le taux d’infection.Les soldats portant des EPI dans un centre de dépistage à Liverpool (Photo: PETER BYRNE / POOL / AFP / Getty) Le premier pilote à Liverpool se montre positif Vendredi, des files d’attente se sont accumulées devant les nouveaux centres de test de la ville, y compris le Liverpool Tennis Centre à Wavertree, où des centaines de personnes faisaient la queue.Des soldats ont été enrôlés pour aider. administrer les tests dans la ville dans le cadre de l’essai de 10 jours. « Encourageant » M. Ashton a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: « Nous travaillons toujours sur les chiffres, mais nous pensons qu’il y avait environ 1500 à 2000 personnes par centre de test, donc de très bons chiffres et un très bon intérêt, donc c’était très encourageant. »Le programme a suscité les critiques de certains experts de la santé qui l’ont qualifié de non adapté à son objectif. Allyson Pollock, professeur de santé publique à l’Université de Newcastle, a averti que les projets de test de personnes asymptomatiques allaient à l’encontre les conseils du Groupe consultatif scientifique pour les urgences (SAGE) pour prioriser les tests pour ceux qui présentaient des symptômes.

Exacto Test d'Ovulation 10 Tests Description : Le test d'ovulation Exacto peut vous être d'une grande utilité dans votre désir de grossesse . Il détecte les deux jours les plus favorables pour concevoir un enfant. Le test est cacactérisé par : sa sensibilité à 40 UI/L, sa précision et sa fiabilité à plus de 99 % (une étude clinique a été

Comptoir de l'Apothicaire Tisane Minceur et Bien Etre Bio 50g Comptoir de l'Apothicaire Tisane Minceur et Bien Etre Bio 50g est un complément alimentaire du laboratoire Comptoir de l'Apothicaire. La législation ne nous autorisant pas à communiquer sur les propriétés de certaines plantes, nous vous conseillons de consulter la littérature existante pour plus

Herbesan Desmodium Bien-Être du Foie 20 ampoules Desmodium Bien-Être du Foie est un complément alimentaire du laboratoire Herbesan à base de Radis Noir, de Desmodium, d'Artichaut et de Romarin. La législation ne nous autorisant pas à communiquer sur les propriétés de certaines plantes, nous vous conseillons de consulter la littérature existante pour plus

Phytomania 6 Etre d'un Calme Olympien 60 capsules 6 Etre d'un Calme Olympien 60 capsules est un complément alimentaire du laboratoire Phytomania à base d'extrait sec de feuilles de Ginseng. La législation ne nous autorisant pas à communiquer sur les propriétés de certaines plantes, nous vous conseillons de consulter la littérature existante pour plus

Redon Infusion Bien-être Hivernal Bio 20 sachets Infusion Bien-être Hivernal Bio est un produit du laboratoire Redon à base de souci, de thym et de citronnelle. La législation ne nous autorisant pas à communiquer sur les propriétés de certaines plantes, nous vous conseillons de consulter la littérature existante pour plus d'informations.

Ecrinal Baume Après-Shampooing 150ml Ecrinal Soin Intensif Cheveux Anp 2+ Baume Après-Shampooing 150Ml Description : Cet après-shampooing est formulé à base d'ANP 2+ et de Provitamine B5 qui exercent une action stimulante et régénératrice sur la racine des cheveux qui ont besoin d'être renforcés et fortifiés. Il permet d'embellir la chevelure et