Les symptômes du csoronavirus sont très graves pour les fumeurs.

Les symptômes du coronavirus sont bien graves pour les fumeurs

Les utilisateurs de cigarettes sont beaucoup plus à risque car leurs poumons ont plus de récepteurs sur lesquels le coronavirus devrait se déplacer.



Une étude récente a révélé que les fumeurs avec Covid-19 sont 14% plus susceptibles de se retrouver à l'hôpital que les non-fumeurs.

Bien que n’importe qui puisse contracter le coronavirus.

il y a quelques groupes d’individus qui sont particulièrement enclins à éprouver des symptômes aigus.

Il a été largement documenté à titre d’exemple.

que les hommes de plus de 70 ans sont plus à risque de mourir que quiconque.

Les personnes ayant des conditions médicales préexistantes.

comme le diabète et l’obésité sont plus susceptibles de présenter des symptômes graves de coronavirus.

Des études ont révélé que le coronavirus affecte

Et vu comment le coronavirus peut infliger de nombreux dommages aux poumons.

il n’est peut-être pas surprenant qu’une nouvelle analyse constate que les fumeurs.

en particulier les fumeurs à vie, sont plus susceptibles de tomber malades du coronavirus que les non-fumeurs.

Les fumeurs étaient également 29% plus susceptibles de déclarer plus de cinq symptômes associés à COVID-19.

et 50% plus susceptibles d’en dire plus de 10. par exemple, réduction de l’odeur, saut de repas, fatigue, diarrhée, confusion ou tension musculaire.

Quoi qu’il en soit, les fumeurs sont plus de deux fois plus susceptibles que les non-fumeurs de se retrouver. dans un hôpital présentant des symptômes aigus de COVID-19 ayant été testé positif à la maladie

Une étude antérieure publiée dans le New England Journal of Medicine a révélé que 12,3% des patients souffrant de coronavirus.

qui fument finissent à l’USI ou sous un ventilateur, contre 4,7% des personnes souffrant de coronavirus non-fumeurs.

Des études ont révélé que le coronavirus affecte plus gravement les fumeurs.

parce que la fumée de cigarette augmente le nombre de récepteurs ACE2 dans les voies respiratoires sur lesquelles le coronavirus a tendance à s’accrocher.

Comme le note LiveScience, cela « rend la virilité vulnérable aux

