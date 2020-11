Les supermarchés font face à une demande sans précédent de plats de fête alors que les produits de base de Noël se vendent

Les supermarchés connaissent une demande précoce sans précédent de plats de fête à l’approche de Noël, car les ménages cherchent à recevoir leurs commandes tôt.En raison de la confusion persistante quant à savoir si les familles et les amis pourront ou non se réunir pour un repas traditionnel, les gens de partout le Royaume-Uni s’efforce également de récupérer les dernières livraisons de Noël et de cliquer et de collecter les créneaux horaires laissés en prévision d’un Noël sans invités.Les dernières nouvelles et analyses de la newsletter iIl y a également des signes que les Britanniques montent en gamme cette année, avec des sites Web pour les supermarchés tels que comme Waitrose et Mark & ​​Spencer montrent déjà des produits populaires tels que des couronnes de dinde fermières, des cochons en couvertures et du gibier Wellington comme étant épuisés cinq semaines avant le grand jour. En savoir plus Gâteau de Noël que même les débutants peuvent faire – et il n’est pas encore trop tard pour commencer Augmentation de la demande de dindes fermières Une porte-parole de Waitrose a déclaré que les ventes d’aliments de saison avaient grimpé de 250% par rapport à l’année dernière. Les gros vendeurs comprennent les dindes élevées en liberté dont les ventes ont été multipliées par presque cinq. Les plus petits oiseaux se sont également révélés incroyablement populaires, car les familles cherchent à éviter les complications et les dépenses d’une dinde entière ce Noël en raison de la probabilité de ne pas accueillir d’invités.Les gens marchent sous les lumières de Noël sur Carnaby Street dans le centre de Londres, alors que l’Angleterre continue un quatre- Verrouillage national d’une semaine pour freiner la propagation du coronavirus (Photo: PA) Malgré le triplement du nombre de créneaux de livraison et de collecte à 200000 par semaine, les clients de Waitrose trouvent presque impossible de trouver une date proche de Noël pour recevoir leurs commandes. les articles «épuisés», Waitrose a insisté sur le fait qu’il y avait suffisamment de stock et qu’il pourrait y avoir des problèmes avec le système de commande en ligne. le boeuf Wellington, ainsi que de nombreuses options festives végétariennes et végétaliennes, sont affichés en ligne comme épuisés, les créneaux de livraison et de collecte étant également épuisés. Le porte-parole de M&S a déclaré: «De nombreux clients commandent plus tôt et nous avons constaté une augmentation des premières commandes de nourriture de Noël sur notre site Web de commande de nourriture de Noël et dans les magasins.» Notre rapport sur les tendances alimentaires de Noël nous a montré que les clients sont susceptibles d’en avoir plus, des rassemblements plus petits, nous avons donc de nombreux produits pour les aider à le faire. Lire la suite Noël 2020: des dindes de taille réduite aux fêtes mobiles, comment les producteurs se préparent aux dîners fermés À l’autre bout de l’échelle des supermarchés, la chaîne low-cost Lidl, qui ne propose pas de service de pré-commande ou de livraison en ligne, met en garde les clients à ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre cette saison des fêtes.Lidl supplie les clients de laisser certains pour les autresSuggérant la possibilité de pénuries alimentaires festives, une porte-parole a déclaré: «Nous espérons que tous les clients resteront attentifs aux autres lorsqu’ils font leurs achats avec nous pour garantir à tout le monde continue d’avoir accès aux produits dont elle a besoin. »Co-op, qui ne prend pas non plus de précommandes ni de livraisons, se prépare également pour un autre type de boutique de Noël cette année.« Nous avons augmenté le volume de nos petites et moyennes les dindes et les dindes couronnent de 30% pour ce Noël afin de tenir compte des règles relatives aux bulles, qui verront les déjeuners de Noël à plus petite échelle cette année, et à la lumière de plus d’achats locaux par les consommateurs », a déclaré Le plus grand supermarché du Royaume-Uni, Tesco, a également suggéré que les goûts des clients montaient en gamme, avec une demande accrue de canard et d’oies. Afin de faire face à une demande accrue, le magasin a ouvert son service de réservation en ligne de créneaux de livraison de Noël plus tôt que les années précédentes et a déclaré qu’il disposait de suffisamment de stock pour répondre à la demande.Sainsbury’s connaît également une demande plus importante plus loin de Noël qu’en temps normal. La porte-parole a déclaré: «Beaucoup de gens attendent déjà avec impatience la saison des fêtes et planifient un peu plus tôt qu’ils ne le feraient normalement, de sorte que notre service de commande de nourriture de Noël a été encore plus populaire que d’habitude. Nos clients trouveront toujours une large gamme de produits de Noël en magasin et en ligne. »

