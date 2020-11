Les scores de référence des Snapdragon 875 et 775G impressionnent

Les tests de référence sont utilisés pour tenter de comparer de manière objective différents appareils ou composants utilisés sur différents combinés. L’idée est de déterminer quel téléphone, quel processeur, etc. est le meilleur sans se fier aux opinions. Les sites de référence sont principalement suivis par les passionnés de téléphone et nous n’avons jamais vu un fabricant de téléphones se vanter auprès du public de son score AnTuTu et de le comparer à un appareil rival.

Le Snapdragon 775G affiche un score de référence inférieur de seulement 8% à celui du Snapdragon 865

Selon un tweet d’un blogueur basé sur Weibo sous le nom de Digital Chat Station , un récent test de référence Antutu aurait révélé qu’un appareil sans nom exécutant le prochain chipset Snapdragon 875 avait produit un score de 740000. Ce total est environ 28% plus élevé que le score de 600 000 obtenu par les téléphones exécutant le Snapdragon 865+; ce dernier est l’actuel chipset Snapdragon haut de gamme et le restera très probablement jusqu’à la fin de l’année. Le score AnTuTu estimé 28% plus élevé pour le Snapdragon 875 semble correspondre aux performances plus élevées attendues des chipsets 5 nm par rapport aux puces fabriquées à l’aide du nœud 7 nm. Le Snapdragon 875 utilisera le processus de fabrication EUV 5 nm de Samsung qui permet à un plus grand nombre de transistors de s’adapter à l’intérieur d’un mm carré. En conséquence, la nouvelle puce sera plus puissante et plus économe en énergie que les Snapdragon 865 et 865+, tous deux fabriqués à l’aide du nœud de processus 7 nm.

Voir aussi Apple iPhone 12 Pro Max contre Samsung Galaxy Note 20 Ultra Qualcomm devrait présenter les Snapdragon 875 et 775G le mois prochain

Outre le Snapdragon 875 phare, Qualcomm devrait également sortir le Snapdragon 775G au début de l’année prochaine et la puce centrée sur le jeu en moyenne 530000 dans les tests AnTuTu. C’est une énorme hausse de 67% par rapport au score AnTuTu moyen de 316 534 reçu par Snapdragon 765G de cette année. Encore plus intéressant, le score présumé du Snapdragon 775G n’est que de 8% inférieur à ce que le Snapdragon 865 a reçu sur AnTuTu.

Le mois prochain, nous nous attendons à voir Qualcomm présenter le Snapdragon 875 et le Snapdragon 765G lors du Qualcomm Snapdragon Tech Summit 2020. Lors de cet événement, Xiaomi est invité à présenter les Xiaomi Mi 11 et Mi 11 Pro. Ces deux combinés seront parmi les premiers à utiliser les nouveaux chipsets 5 nm produits par Qualcomm. Il y a également des spéculations selon lesquelles le Nokia 10 PureView, le dernier produit phare de HMD Global, aura également le Snapdragon 875 sous le capot.

Les premiers smartphones alimentés par une puce de 5 nm sont les Apple iPhone 12 Series avec l’A14 Bionic. Ce composant transporte 11,8 milliards de transistors contre 8,5 milliards trouvés à l’intérieur de l’A13 Bionic. Apple a également déployé l’A14 Bionic dans le nouvel iPad Air de quatrième génération. Une puce de 5 nm se trouve également à l’intérieur de la ligne Huawei Mate 40; ces combinés sont alimentés par le 5nm Kirin 9000. Conçu par la division de puces HiSilicon de Huawei et produit par TSMC (la plus grande fonderie indépendante au monde), le département américain du commerce a modifié les règles d’exportation américaines en mai qui empêchent les fonderies utilisant la technologie américaine de expédier des puces de pointe à Huawei sans licence. En conséquence, le constructeur chinois a été coupé des livraisons de ses circuits intégrés les plus puissants à partir de la mi-septembre. Sur une commande de 15 millions de jetons Kirin 9000 placés par Huawei avec TSMC, seulement 8,8 millions de puces ont été envoyées.

Nous sommes impatients de voir Qualcomm présenter ses nouvelles puces le mois prochain. Selon les rumeurs, le Snapdragon 875 haut de gamme comprendrait une architecture octa-core avec le cœur ARM Cortex-X1, trois cœurs Cortex-A78 et quatre cœurs Cortex-A55. De retour en septembre, Le pronostiqueur Roland Quandt nous a donné une idée de ce à quoi s’attendre du Snapdragon 765G dans un tweet. Il voit le CI fabriqué en utilisant Le nœud de processus 6 nm de Samsung et capable de prendre en charge des écrans avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, 12 Go de RAM LPDDR5 et un stockage UFS 3.1.