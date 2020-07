Les scientifiques ont une toute nouvelle idée de traitement pour le nouveau coronavirus, née après avoir découvert ce qui rend le virus si nocif pour notre corps

– – – Les scientifiques ont une toute nouvelle idée de traitement pour le nouveau coronavirus qui est apparue après avoir compris ce qui rend le virus si nocif pour notre corps: les scientifiques ont Le pathogène se camoufle après avoir infecté les cellules pour se protéger contre une réponse rapide du système immunitaire . Des chercheurs du Health Science Center de l’Université du Texas ont identifié une enzyme produite par le virus qui fait croire aux cellules que l’ARN viral y appartient. Les traitements ciblant l’enzyme pourraient empêcher le coronavirus de se cacher à la vue de tous. Cela peut être vrai qu’il s’agisse d’une bactérie, d’un virus ou d’autres types de micro-organismes. La même chose se produit avec le nouveau coronavirus. Les scientifiques ont une nouvelle idée Ensuite, il y a toujours la réaction de surmultiplication du système immunitaire qui fait plus de mal que de bien et peut également entraîner la mort. Les médecins essaient toujours de comprendre pourquoi tout cela se produit et comment y remédier. Le virus a une méthode pour se camoufler à l’intérieur de la cellule pour éviter d’être détecté. Les chercheurs ont publié leur travail dans Nature, décrivant la technique de camouflage qui permet au virus d’échapper à une réaction immédiate. Les scientifiques ont identifié une molécule appelée nsp16 que le virus génère et utilise ensuite pour modifier sa coiffe d’ARN. La batterie est détruite dans le processus, et les nouvelles copies peuvent infecter d’autres cellules. Le système immunitaire en bloquerait certains et détruirait également les cellules infectées. Cette bataille en cours se déroule au niveau cellulaire, et c’est un processus crucial qui a un impact sur le rétablissement des patients. rétablissement des patients La découverte pourrait être importante pour le développement futur de médicaments antiviraux. De nouveaux médicaments pourraient cibler l’enzyme nsp16 et l’empêcher d’apporter des modifications. En conséquence, le système immunitaire reconnaîtrait le virus plus rapidement et commencerait à le combattre plus tôt. Ces médicaments pourraient accélérer le rétablissement des patients. Une recherche de la mi-mai a examiné comment le coronavirus bloque l’activité de l’interféron lors de l’infection des cellules. Ce processus permet au coronavirus de continuer à se répliquer sans être gêné par une réponse immunitaire locale rapide. – – –

