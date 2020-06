Les scènes de sexe de 365 jours de Netflix sont si réelles qu’elles ont trompé le public

Bien bien bien. Netflix est-il d’humeur à jouer avec nous? Récemment, Netflix a accidentellement publié une photo de Resident Evil sur sa page.

L’image a été supprimée dès qu’elle a été téléchargée. Mais la nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre. Le public est désespéré d’en savoir plus et publie plus d’un million de questions sur la photo.

Après avoir été bombardé de plusieurs questions, Netflix a décidé d’étancher la soif de ses téléspectateurs. Les créateurs de l’émission ont affirmé qu’ils allaient faire une série.

Resident Evil sera un redémarrage du film. Et basé sur l’un des jeux les plus passionnants de tous les temps qui porte le même nom.

Date de sortie Resident Evil

Netflix n’a pas commenté la date de sortie de la série. La production aurait commencé en 2019, mais c’est tout ce que nous savons.

Avec la pandémie en cours, il est difficile de prévoir une date particulière.

La parcelle

Le film se composait de six parties et le public souhaite savoir si la série suivra le même scénario que les films.

Nous pouvons dire que l’intrigue importante se déroulerait sur des lignes similaires au film, mais il y en aura beaucoup plus. Mais aussi, la série approfondira les affaires de la Umbrella Corporation.

Êtes-vous prêt à affronter plus de scientifiques fous? Et êtes-vous prêt à accueillir un nouveau protagoniste? Préparez-vous à plonger dans un monde unique et plus sombre.

Bande annonce

La bande-annonce de la série n’est pas encore sortie. Mais continuez à regarder cet espace pour plus de mises à jour sur la bande-annonce et la série.

Cast Resident Evil

Nous ne sommes pas très sûrs de la distribution finale qui arrivera aux écrans. Mais les personnages tels que Chris Redfield, Leon Kennedy et Ada Wong apparaîtront à coup sûr.

