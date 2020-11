Les réseaux de nouvelles se battent pour ne pas appeler les États pour Joe Biden malgré le décompte des voix

Les réseaux ont été critiqués par des électeurs anxieux de ne pas avoir qualifié Joe Biden de vainqueur de la course à la présidentielle, affirmant qu’ils étaient intimidés par Donald Trump ou « l’apaisant ».

Brian Stelter et John King de CNN ont été frappés par une série de claques sur les réseaux sociaux vendredi soir pour « ne pas appeler le nevada il y a deux jours et la pennsylvanie il y a 12 heures. »

«John King fait cela constamment,» un autre utilisateur de Twitter a répondu en parlant du journaliste de CNN. «Comme s’il parlait directement à Trump. Dire littéralement «nous» voulons être juste le président. En comptant tous les votes. Télégraphiant littéralement qu’ils l’apaisent.

Ces sentiments de frustration se sont répercutés sur les réseaux sociaux. Wolf Blitzer a défendu son bureau de décision de CNN et King, qui maîtrise le «grand conseil».

« J’ai couvert beaucoup de ces concours présidentiels au fil des ans », a déclaré Blitzer. «Lorsque vous faites une projection, vous devez être vraiment, vraiment certain que cela ne changera pas.»

Mais la réponse de King est ce qui a déclenché les téléspectateurs. «Vous devez le faire de toute façon», a déclaré King, «parce que la crédibilité est tout, surtout en ces temps où le président des États-Unis lui-même conteste ce qui se passe. D’autres personnes ont un intérêt à cela… vous devriez avoir des normes de base. Les règles sont les règles, quoi qu’il arrive. Dans ce cas, appeler [Pennsylvania] ferait de Joe Biden le président élu des États-Unis, et vous prenez donc des précautions supplémentaires.

Son explication, cependant, en satisfait peu.

«Le bureau de décision est négligent. Si ce n’était pas Trump, il s’appellerait. @Redistrict dit autant (sans aucun commentaire) plus tôt. Laissez cela pénétrer. Ils hésitent parce que le Président est qui il est ». Steven Anderson a écrit.

Mais CNN n’était pas la seule agence de presse sur la sellette. À en juger par les remarques de Brian Williams, MSNBC a reçu les mêmes plaintes.

«Parlons de l’éléphant dans la salle», a déclaré Williams à sa co-présentatrice vendredi soir, Nicolle Wallace. «Au moins une campagne présidentielle et je suppose que 90% de ceux de notre audience télévisuelle aimeraient vraiment que nous appelions un ou plusieurs de ces États. Nos bureaux de décision, et c’est la même chose dans toutes les divisions de nouvelles du réseau, travaillent indépendamment de nous. Nous n’avons pas de contact avec eux. Ils doivent rester dans leur bulle et décider des chiffres comme ils le doivent. »

Wallace – qui est passée d’un républicain fidèle lorsqu’elle a occupé le poste de directrice des communications de la Maison Blanche pendant la présidence de George W.Bush et de conseiller principal pour la campagne présidentielle de 2008 de John McCain à un critique férocement vocal de Trump – a ajouté que le maître de l’écran tactile géant du réseau, Steve Kornacki , a été confronté à des défis similaires.

« [Steve Kornacki] a déclaré depuis des jours – pendant deux jours – que le ratio du vote exceptionnel rend mathématiquement impossible pour Donald Trump d’attraper Joe Biden. Donc je suppose que ce que je dirais à propos de l’éléphant dans la pièce, et je pense que c’est bien de commencer ici, c’est que la fin est probablement proche.

De nombreuses agences de presse américaines utilisent des bureaux de décision – une équipe d’experts – pour examiner les sondages à la sortie et analyser les données entrantes sur les résultats des élections et les gagnants des projets.

Il y a ceux, comme Kevin à HeyGeek, qui estiment qu’il est peut-être temps pour une nouvelle méthode de convoquer des élections: «alors nous devons fermer complètement les bureaux de décision et attendre simplement que les secrétaires d’État annoncent leurs résultats définitifs deux semaines plus tard. parce que ce non-sens est malsain, à la fois mentalement et pour la stabilité de la république étant donné la stratégie républicaine actuelle.