Les pubs réagissent aux «  insultes  » de 1000 £ de Boris Johnson pour compenser les pertes du système à plusieurs niveaux

Les publicains ont déploré l’offre de Boris Johnson d’un financement supplémentaire de 1000 £ pour les pubs dirigés par voie humide contraints de rester fermés aux niveaux deux et trois après le verrouillage.Le Premier ministre a abordé le sort des entreprises hôtelières dans la pandémie mardi aux Communes, où il a déclaré que son gouvernement ferait «tout ce qui est en notre pouvoir pour soutenir le secteur». Dernières nouvelles et analyses du bulletin i M. Johnson a déclaré à la Chambre: «Nous le ressentons profondément – les pubs, les restaurants et les hôtels sont au cœur de nos communautés. «Tout le monde peut voir que l’industrie hôtelière a supporté une part disproportionnée du fardeau». Les paiements uniques de 1000 £ aux propriétaires et aux propriétaires qui sont soit fermés au niveau trois, soit doivent rester fermés au niveau deux en raison de l’impossibilité d’offrir des repas substantiels – lui-même un sujet de débat – s’ajoutent aux subventions existantes allant jusqu’à à 3 000 £, et des programmes de prêts lancés lors de la première phase de verrouillage. Les organismes commerciaux UKHospitality et CAMRA ont déclaré que le chiffre est bien en deçà de ce dont les propriétaires d’entreprise ont besoin pour sauver leurs moyens de subsistance et protéger leurs emplois, et les publicains ont qualifié cette somme d ‘«insulte» qui est bien inférieure à ce dont ils ont besoin pour survivre. «Une blague» Le Snow Goose est un pub familial et communautaire qui se concentre sur les boissons sociales (Photo: The Snow Goose) Kate Hayden, qui dirige Snow Goose à Farnborough, Hampshire, m’a dit: «On nous a offert 1 400 £ chaque jusqu’à maintenant quatre semaines. «Nous offrons de la nourriture, mais ce n’est pas le but – c’est un bonus, mais ce n’est pas notre pain et notre beurre, et ce n’est pas là que nous gagnons notre argent. Ce n’est pas non plus vraiment la raison pour laquelle nos clients, nos habitués viennent. «La plupart des gens de notre région n’ont pas les moyens de manger à l’extérieur. Ils viennent prendre un verre et socialiser – nous sommes leur bouée de sauvetage, le moyen de rester connecté à travers cela et de sentir qu’ils font partie de quelque chose. «Nous avons un jardin, et beaucoup de familles n’en ont pas. Leur dire qu’ils ne peuvent pas entrer sans s’asseoir pour acheter de la nourriture ne fonctionne pas. «Les 1 000 £ sont une blague, une insulte.» «J’ai dépensé 60 000 £ de mes économies pour m’occuper du personnel» Neil Langfield, qui dirige deux pubs à Liverpool, a déclaré que l’un de ses sites, The Pig & Whistle dans le centre-ville, sera «mis de côté jusqu’en mars au moins». «Je pense que ce n’est qu’un autre signe que le gouvernement considère le commerce des pubs comme l’ennemi», a-t-il déclaré. «Nous avons la chance d’appartenir à Heineken, nous avons donc bénéficié d’une aide au loyer et d’un soutien solide de leur part. Mais j’ai déjà dépensé 60 000 £ de mes propres économies pour m’occuper de moi et de mon personnel. «Je suis dans ce métier depuis 25 ans et j’ai toujours adoré. Je commence à détester ça. Un grand nombre de mes amis font faillite. Les gens, tout simplement, se perdent. Neil Langfield a déclaré que le commerce avait besoin de plus d’aide (Photo: Neil Langfield) « 1000 £, ce n’est pas assez » Matt Crowther a trois pubs à Warwick et Leamington Spa, qui relèvent de la réglementation de niveau trois. Il a dit que l’argent s’épuisait, et même avec la «fin en vue», comme l’a mentionné M. Johnson mardi, l’espoir s’estompe. Il a dit i: «Toute aide que nous obtenons est formidable. Je sais que le travail du gouvernement est difficile. Mais les 1 000 £ ne suffisent pas. Novembre m’a coûté 12 000 £ en factures et en paiements que je dois maintenir. Les subventions ne sont même pas proches. «En décembre, nous prenions généralement assez d’argent pour nous voir en janvier et février. Nous gagnerions 1 000 £ un lundi. »J’ai contacté le Trésor pour commenter.