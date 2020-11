Les pubs peuvent-ils vendre de l’alcool à emporter en lock-out? Règles sur le service de la bière sous les nouvelles restrictions de verrouillage de Covid

Un nouveau verrouillage national entre en vigueur en Angleterre à partir du 5 novembre, les magasins, les restaurants et les bars étant tous fermés et la plupart des activités de socialisation entre les ménages interdites.Le verrouillage, qui vise à réduire la propagation du Covid-19, signifie que les gens seront à nouveau Les pubs, qui sont parmi les lieux qui ont été particulièrement touchés pendant la pandémie, pourraient subir un nouveau coup en ce qui concerne la vente d’alcool à emporter – ce qui a été Voici ce que nous savons pour savoir si les pubs peuvent vendre de la bière à emporter et quelle a été la réaction de l’industrie.Les pubs peuvent-ils vendre de l’alcool à emporter? Les lieux d’accueil en Angleterre, y compris les pubs, devront fermer pendant la durée du verrouillage national, qui entre en vigueur le 5 novembre et devrait durer au moins jusqu’au 2 décembre. Les pubs ne seront pas autorisés à vendre de l’alcool à emporter pendant le prochain lock-out en Angleterre, selon l’avis actuel du gouvernement. «Des lieux tels que les restaurants, les bars et les pubs doivent fermer, mais peuvent toujours fournir des services de plats à emporter et de livraison. « Cependant, les boissons alcoolisées à emporter ne seront pas autorisées », selon les directives du gouvernement. Selon les directives actuelles du gouvernement, les pubs ne peuvent pas vendre d’alcool à emporter lors du prochain verrouillage en Angleterre (Photo par Hollie Adams / Getty) Jusqu’au nouveau verrouillage de jeudi, les pubs en Angleterre ont été autorisés à rester ouverts jusqu’à 22 heures en Angleterre, après l’introduction d’un «couvre-feu» en septembre. Les pubs ont fermé lors du premier verrouillage qui a commencé à la mi-mars, mais certains ont finalement été autorisés à vendre de la nourriture et des boissons à emporter et à consommer à l’extérieur, hors des locaux. Ils ont été autorisés à rouvrir en Angleterre à partir du 4 juillet avec des mesures de sécurité supplémentaires en place. Différentes règles et dates s’appliquaient à l’Écosse, à l’Irlande du Nord et au Pays de Galles. Comment l’industrie des pubs et ses partisans ont-ils réagi? La décision d’interdire la vente d’alcool à emporter devrait être un coup dur supplémentaire pour l’industrie des pubs. La Campaign for Real Ale (CAMRA), un groupe de consommateurs à l’échelle du Royaume-Uni représentant plus de 180000 consommateurs et les amateurs de pub qui soutiennent les pubs, ont fustigé la décision de ne pas autoriser l’alcool à emporter et ont écrit au Cabinet Office pour demander un revirement. le drain, avec le coût associé de la perte de stock ».Il a ajouté:« Veuillez supprimer immédiatement cette restriction injuste et exhorter vos collègues à annoncer un programme de soutien complet pour les pubs et les brasseurs, afin de leur donner une meilleure chance de survivre à cette dernière période de verrouillage. » Des appels ont été lancés pour un soutien supplémentaire pour les pubs (Photo de TOLGA AKMEN / AFP via Getty Images) Il a exhorté les membres du public à écrire à leurs députés pour demander que les restrictions sur les pubs servant de l’alcool à emporter soient supprimées et pour un ensemble de soutien supplémentaire pour les pubs et les brasseurs à introduire. Le président national de la CAMRA, Nik Antona, a déclaré: «Offrir de l’alcool à emporter a été une bouée de sauvetage pour de nombreux pubs, et en particulier les brasseries, lors du premier verrouillage en Angleterre. C’est une décision déconcertante et dommageable de supprimer cette option, en particulier lorsque d’autres entreprises comme les supermarchés peuvent continuer à vendre de l’alcool à emporter. «Les pubs et les brasseries signalaient déjà des pertes et le risque de fermeture avant Noël, et cela ne fera qu’augmenter le risque de fermetures permanentes dans les prochains mois. La CAMRA et l’ensemble de l’industrie des pubs et des brasseries exhortent désormais le gouvernement à revenir sur cette décision bizarre et à assurer la survie de nos pubs et brasseries. »Pendant ce temps, le directeur général de la Society of Independent Brewers (SIBA), James Calder, a déclaré:« Si le gouvernement souhaite fermer le secteur de l’hôtellerie, il doit fournir un paquet financier complet pour l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement couvrant les salaires, le loyer, les congés des taux d’affaires, la TVA et la destruction de la bière qui doit maintenant être déversée, directement au Royaume-Uni. brasseries indépendantes. »La SIBA a demandé au gouvernement de clarifier d’urgence un certain nombre de points concernant ce que les pubs peuvent et ne peuvent pas faire et pendant le verrouillage imminent. Le directeur général de la BBPA, British Beer and Pub Association, a déclaré: «De nombreux pubs ont déjà subi un ralentissement du commerce, et certains ont prédit que cela se produirait, alors ils ont pris une plus petite quantité de bière.» Quelles autres règles ont été annoncées. dans le cadre du verrouillage imminent? Les nouvelles règles nationales de verrouillage pour l’Angleterre, soumises à un vote au Parlement cette semaine, comprennent: Restez à la maison, sauf à des fins spécifiques Vous ne devez pas vous rencontrer socialement à l’intérieur avec votre famille ou vos amis, sauf s’ils font partie de votre ménage – c’est-à-dire les gens avec qui vous vivez – ou la bulle de soutien – la fermeture de certains commerces et lieux, y compris des pubs et des restaurants ainsi que des installations sportives, des salons de beauté et des lieux de divertissement. Les règles, qui entreront en vigueur jeudi, devraient rester en vigueur jusqu’au 2 décembre, mais il a été suggéré qu’ils pourraient être prolongés.

