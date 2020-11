Les premières offres du Black Friday rendent le Samsung Galaxy S20 FE 5G débloqué moins cher que jamais

Si vous ne pouvez toujours pas vous permettre un membre de la famille « d’origine » Galaxy S20 après Les dernières remises drastiques de Microsoft, vous ne voulez rien échanger et vous engager auprès d’un certain fournisseur de services sans fil dès le départ, ou tout simplement ne pensez pas que les S20, S20 + et S20 Ultra conviennent bien à vos besoins, le plus récent et légèrement bas de gamme Le modèle S20 FE 5G pourrait être une excellente alternative avec un budget relativement serré.

Sorti il ​​y a moins de deux mois avec un prix de 699,99 $ attaché à son nom, la centrale Snapdragon 865 à écran plat était à gagner avec une réduction de 100 $ dès le premier jour de sa disponibilité commerciale. Sans surprise, cette promotion de lancement déverrouillée par un tueur a finalement disparu, mais avec environ une semaine avant Black Friday, Amazon, B&H Photo Video et Best Buy ne font pas que relancer l’accord, mais l’améliorent également.

C’est vrai, Le Galaxy S20 FE 5G incroyablement riche en fonctionnalités de Samsung est maintenant en vente à un prix encore plus élevé de 150 $ sur son prix catalogue dans une variante de stockage de 128 Go sans chaînes de support. Vous n’avez pas à sauter à travers des cerceaux pour économiser cette pâte sur plusieurs options de couleur chez B&H, Amazon ou Best Buy, mais si vous êtes prêt à activer le combiné déverrouillé sur Verizon, AT&T ou Sprint à l’avance, ce dernier détaillant le fera vous donner un autre 50 $ à 100 $ en rabais.

Les accumulateurs numériques devraient également être heureux d’apprendre que la configuration encore plus récente de 256 Go est en vente au même prix de 150 $ sur son prix régulier de 770 $ sans aucune condition et jusqu’à 250 $ de réduction avec l’activation de l’opérateur. Encore une fois, vous n’avez pas besoin d’un échange d’appareil, d’un port d’entrée de numéro ou de quoi que ce soit de ce genre pour profiter de cette offre précoce du Black Friday.

Bien sûr, mieux Les offres du Black Friday sur les téléphones Samsung pourraient encore arriver le 27 novembre ou vers cette date, mais il serait peut-être sage de jouer à celui-ci en toute sécurité et d’appuyer sur la gâchette dès maintenant. Excepté certains problèmes persistants d’écran tactile, qui seront probablement résolus tôt ou tard, il est difficile de trouver quelque chose de mal avec un appareil compatible 5G aussi abordable et puissant doté d’un écran Super AMOLED 120Hz lisse et soyeux.

Ledit écran mesure 6,5 pouces de diagonale, ce qui rend le Le Galaxy S20 FE 5G est relativement compact selon les normes haut de gamme de la fin de 2020, tandis que la batterie de 4500 mAh est à peu près aussi grande que ce que vous attendez d’un appareil mesurant 8,4 mm d’épaisseur. Vous obtenez également trois caméras orientées vers l’arrière, un seul jeu de tir selfie 32MP, un emplacement pour carte microSD et 6 Go de RAM décents mis à niveau vers une mémoire de 8 Go sur la version de stockage de 256 Go. En bref, le rapport qualité-prix est imbattable ici.