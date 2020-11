Les plans de mariage de Leigh-Anne Pinnock gâtés par la Coupe du monde

2020-11-12 09:00:06

Leigh-Anne Pinnock a blâmé la Coupe du monde de football – qui se déroule en 2022 – pour avoir retardé ses projets de mariage.

Leigh-Anne Pinnock a blâmé la Coupe du monde de football pour avoir retardé ses projets de mariage.

La chanteuse de Little Mix s’est fiancée au joueur du Watford FC Andre Gray à l’occasion de leur quatre ans en mai, mais elle a admis qu’ils ne pouvaient pas se marier dès qu’elle le souhaitait à cause du tournoi mondial, qui aura lieu en 2022. .

Elle a déclaré au journal The Sun: « Ce n’est pas Covid qui fait obstacle – c’est la Coupe du monde.

« Je ne sais pas quand tout cela commencera, et je ne sais pas quand sera le congé d’André. Je le veux en 2022, alors nous verrons.

«Je ne sais pas, honnêtement. Je déteste le football parfois. Nuisance. »

André s’est mis à genoux après avoir créé une exposition romantique dans leur jardin, alors que le couple célébrait ses quatre ans au milieu de la pandémie de coronavirus.

Leigh-Anne pensait que le décor était trop pour fêter leur anniversaire, mais ne pensait toujours pas qu’une proposition «allait arriver».

Elle a précédemment déclaré: « C’était bizarre parce que toute la journée je pensais » c’est trop pour un anniversaire « . Parce que je les regardais le construire et je me suis dit: » Qu’est-ce qui se passe? » Et j’ai envoyé un message aux filles comme: « Les gars, maintenant ils éteignent des bougies, maintenant il y a des guirlandes, qu’est-ce qui se passe!? »

«J’ai vraiment pensé – c’était juste bizarre, je ne savais pas – parce que je n’avais jamais pensé que ça allait arriver mais en même temps c’était beaucoup pour un anniversaire, alors …»

Et bien que la camarade du groupe Perrie Edwards – qui sort avec Alex Oxlade-Chamberlain depuis trois ans – soit heureuse pour Leigh-Anne, elle n’est pas prête à prendre ce genre d’engagement.

La chanteuse de ‘Woman Like Me’ a déclaré: « Tout le monde n’arrête pas de dire » la pression est là! » et je pense que parce qu’André a fait un travail incroyable.

« Donc tous les garçons ont la vie d’Alex maintenant, comme » Oohhh! » Mais nous ne sommes pas prêts pour cette année, nous ne sommes pas encore prêts pour cela, nous les laissons tous deux en profiter. Oh, l’amour est merveilleux, n’est-ce pas les gars? «

Mots clés: Ligh-Anne Pinnock, Andre Gray, Little Mix, Perrie Edwards Retour au flux