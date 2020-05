Les pistes originales de Batman v Superman dévoilées, des promos télévisées, Reese fait deux! – Africadaidly

Avant que Warner Bros ne transfère le projet à Zack Snyder, le patron de «Batman v. Superman: Dawn of Justice», Wolfgang Peterson, le directeur de «Das Boot», a été brièvement attaché pour amener le projet de super-héros sur le grand écran. Bien que tout le monde, de John Travolta à Matt Damon, se soit rencontré sur le port de collants, le scénariste Avika Goldsman (« I am Legend ») a maintenant confirmé que Colin Farrell et Jude Law étaient prêts à jouer respectivement Batman et Superman. De plus, il laisse entendre que le film aurait pu être encore plus sombre que la version qui s’est concrétisée.

«J’ai écrit sur […] cette version de Batman v Superman [around 2001 or 2002 when Colin Farrell was cast as Batman and Jude Law was cast as Superman and Wolfgang Petersen was directing,” the scribe told Collider. “We were in prep and it was the darkest thing you’ve ever seen. It started with Alfred’s funeral and Bruce has fallen in love and renounced being Batman, the Joker kills his wife, and then you discover it was all a lie. Just that the love itself was constructed by the Joker to break [Bruce]. C’était une époque où vous pouviez rassembler ce genre d’histoires sous forme de script mais elles ne pouvaient pas tout à fait atterrir dans le monde. D’une manière ou d’une autre, les attentes de l’objet – qu’il s’agisse d’un public, d’une entreprise ou d’un directeur – ne correspondaient pas tout à fait à la manière que je pense que nous avons imaginée lorsque nous les avons mis sur la page.

Walker, qui a repris les fonctions de scénariste d’Andrew Kevin Walker, a déclaré que le film ressemblait étroitement à l’arc « World’s Finest ».

Reese Witherspoon a signé un accord pour mettre en vedette deux nouvelles comédies romantiques pour Netflix. Son Hello Sunshine s’est associé à Jason Bateman et Michael Costigan d’Aggregate Films pour produire «Your Place or Mine», une comédie romantique qui marquera le premier long métrage de réalisateur d’Aline Brosh McKenna. Netflix a également acquis pour Witherspoon le roman à succès de Sarah Haywood « The Cactus », qui sera façonné comme un deuxième véhicule vedette que Witherspoon et Sun Lauren Neustadter de Hello Sunshine produiront. [More…]

Les «Muppets» originaux – donc ce gros truc d’ours n’est pas impliqué? – se réunira pour une levée de fonds en direct pour amasser des pièces pour Covid-19 .. pour s’en aller. Mais ce n’est pas tout, Disney a confirmé qu’une nouvelle série « Muppets », qui n’est pas la même que celle qu’ils avaient prévu de faire avec Josh Gad, a été embarquée pour un lancement estival!

Will Forte et James Brolin sont attachés à la vedette dans un drame familial de huit épisodes basé sur « Sweet Tooth » de DC pour Netflix[[ Plus…]

Genndy Tartakovsky est de retour à son long métrage d’animation «Popeye» au King Features – toot, toot! [More…]

Une nouvelle série Netflix basée sur les films originaux « Grudge » sortira le 3 juillet.

La bande-annonce de « The Good Lord Bird », une nouvelle série dramatique de Showtime et mettant en vedette Ethan Hawke, est sortie. La série démarre le 9 août.