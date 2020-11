Les partisans de Donald Trump affluent vers des sites de médias sociaux alternatifs pour des allégations de «  censure et de déplatforming  »

Le réseau social de droite Parler a gagné en popularité aux États-Unis après que des personnalités conservatrices de haut niveau ont exhorté leurs abonnés à migrer vers la nouvelle plate-forme par crainte de censure sur Twitter et Facebook.La plate-forme, qui a été lancée en 2018 et encourage ses utilisateurs à «Exprimez-vous ouvertement, sans craindre d’être ‘déplatformé’ pour vos opinions, a été téléchargé près d’un million de fois la semaine dernière, selon les données de la société de suivi des applications SensorTower, Maria Bartiromo, présentatrice de Fox News, et Mark Levin, avocat et radio personnalité, font partie des commentateurs conservateurs avec de nombreux suivis sur les réseaux sociaux pour encourager leurs fans à rejoindre Parler, affirmant que Facebook et Twitter ont censuré leurs publications relatives aux élections américaines. Donald Trump et certains de ses principaux partisans ont tenté de faire des allégations de fraude dans le cadre du concours, mais n’ont pas encore fourni de preuves, conduisant à des mesures de répression.Les deux grandes plateformes ont annoncé de nouvelles règles concernant le type de contenu qui serait autorisé à rester en ligne en raison de la désinformation sur le vote et des théories du complot, qui ont provoqué les propres tweets de M. Trump qui avaient violé ses politiques de partage de désinformation. C’est le même groupe qui a abusé du pouvoir en 2016. Je vais bientôt partir et aller à Parler. Veuillez ouvrir un compte sur @parler tout de suite. – Maria Bartiromo (@MariaBartiromo) 6 novembre 2020 Dépêchez-vous et suivez-moi chez Parler. Rejoignez-moi là-bas car je ne resterai peut-être pas chez FB / Twitter s’ils continuent de me censurer et un jour j’aurai quitté leurs plateformes. Parler est une merveilleuse alternative et grandit, et nous avons besoin de vous dès que possible. Il croit en un discours vraiment ouverthttps: //t.co/3RnjMoknfj pic.twitter.com/CxLAxdjJbo – Mark R. Levin (@marklevinshow) 9 novembre 2020Facebook a supprimé « Stop the Steal », un groupe formé pour organiser des rassemblements et des collectes de fonds pour contester les résultats de l’élection qui a attiré plus de 300 000 membres, le 5 novembre, suscitant de nouvelles accusations de censure. «Conformément aux mesures exceptionnelles que nous prenons pendant cette période de tension accrue, nous avons supprimé le groupe ‘Stop the Steal « qui créait des événements du monde réel », a déclaré un porte-parole de Facebook dans un communiqué. « Le groupe était organisé autour de la délégitimation du processus électoral, et nous avons vu des appels inquiétants à la violence de la part des membres du groupe. » Flocking to ParlerParler a dominé le classement des applications gratuites sur les magasins d’applications Android de Google et iOS d’Apple suite à l’afflux de nouveaux membres. Une publication de la chaîne d’information indépendante NTD faisant état d’anomalies statistiques dans le décompte des votes récents a suscité des milliers de commentaires, de nombreux utilisateurs affirmant que Facebook et Twitter avaient supprimé le même message. En savoir plus Élections américaines 2020: Comment les plateformes de médias sociaux tentent de lutter contre les théories du complot et la désinformation Twitter a confirmé qu’il étiqueterait ou supprimerait «des informations fausses ou trompeuses destinées à saper la confiance du public dans une élection ou un autre processus civique» en septembre, alors que Facebook a déclaré si le candidat déclaré vainqueur par les principaux médias est interrogé par un autre candidat ou parti, Facebook et Instagram afficheront le nom du gagnant déclaré avec des notifications en haut des flux des utilisateurs, étiqueteront les publications des candidats et créeront un lien vers son Centre d’information sur les votes.Le compte Twitter de M. Trump perdra son statut de protection spéciale en tant qu’appartenance à une «personne digne d’intérêt» lorsqu’il sera contraint de démissionner de ses fonctions de président, a confirmé la société la semaine dernière. Il pourrait être bloqué de son compte temporairement ou définitivement si ses publications après ce point enfreignent les règles de contenu.

