Les offres surprises ramènent le Moto G7 Plus déverrouillé à un prix extrêmement bas aux États-Unis

Motorola vend déjà la plupart de ses smartphones disponibles aux États-Unis sur des prix plus bas que jamais avant le Black Friday, mais si vous avez un budget serré et que vous ne pouvez pas choisir entre le Moto E (2020) et le G Fast, B&H Photo Video et Amazon ajoutent le plus ancien. Moto G7 Plus au mix avec une réduction énorme.

Commercialement sorti il ​​y a plus de 18 mois, ce modèle milieu de gamme de 6,2 pouces n’est jamais arrivé officiellement aux États-Unis, mais assez déroutant, les deux détaillants susmentionnés affirment avoir une variante «nord-américaine» du G7 Plus en route à un prix très spécial.

Coté à 249,99 $, le combiné peut être «pré-commandé» auprès de B&H au moment de la rédaction de cet article pour 130 $ de moins que celui avec «disponibilité prévue» le 20 novembre. Pendant ce temps, le Moto G7 Plus «Made for US» d’Amazon est à gagner à 99,53 $ sur un étrange prix catalogue de 219,52 $ avec le stock réel arrivant le 17 novembre.

Rendant les choses encore plus bizarres, Amazon désigne également ce téléphone comme le Moto G9 Plus, qui n’a pas non plus été publié aux États-Unis, du moins pour le moment. Mais que vous achetiez ou non une version G7 Plus conçue spécifiquement pour le marché américain, vous devriez pouvoir activer et utiliser l’appareil déverrouillé sur les réseaux 4G LTE d’AT & T et de T-Mobile sans aucun problème ni difficulté.

Soutenu par une garantie d’un an, ce smartphone tout neuf et inutilisé offre sans doute un rapport qualité-prix incroyable à ce prix très réduit, avec un écran de 6,2 pouces doté de 2270 x 1080 pixels et un processeur Snapdragon 636 raisonnablement puissant en remorque parmi autres.

Certes, la batterie de 3000 mAh sous le capot du G7 Plus de 2019 est, eh bien, pitoyable par rapport aux normes de milieu de gamme 2020, mais nous ne pouvons évidemment pas dire la même chose à propos de son nombre de 4 Go de RAM et de 64 Go d’espace de stockage interne. La prise en charge de la charge TurboPower 27 W ultra-rapide devrait également aider à compenser la baisse de capacité de la batterie, en particulier compte tenu du fait que vous n’avez rien à payer de plus pour tirer ces vitesses de cet appareil ultra-abordable.