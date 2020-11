Les offres Google Pixel que nous prévoyons voir le Black Friday

Cet article sera mis à jour régulièrement à mesure que de nouvelles offres Black Friday 2020 seront disponibles.

Nous sommes à un mois de Black Friday 2020 et l’espace d’achat en ligne commence déjà à se réchauffer. Cette année, les offres seront partout et vous n’avez pas à vous soucier de faire la queue dans les magasins et de faire la queue. Avec la situation sanitaire difficile actuelle, il vaudrait mieux rester à la maison et faire les courses dans le confort de votre canapé. De plus, les meilleures offres sont de toute façon en ligne. Les offres Walmart Black Friday sont maintenant en ligne. Ainsi est un Vente de vacances Amazon. Un tas de Les remises Best Buy Black Friday sont à gagner. Et les offres de vacances chez Target sont disponibles depuis un certain temps.

Quand est le Black Friday 2020?

Vendredi 27 novembre 2020

Si vous vous demandez quelle est la date exacte, vous y allez – c’est le 27 novembre, un jour après Thanksgiving. «Mais ce sera dans des semaines», pourriez-vous faire remarquer. C’est vrai, mais la plupart des grandes boutiques en ligne commencent leurs promotions parfois un mois entier à l’avance et il y a des offres une semaine après la date de l’événement. Alors, n’attendez pas le dernier moment pour appuyer sur la gâchette pour une bonne affaire.

Le Pixel 5 sera-t-il en vente ce Black Friday? Dans cet article, nous ferons une liste des meilleurs Nous attendons des offres Google Pixel pour le Black Friday, ainsi que des promotions déjà actives sur la gamme de smartphones de Google. Le Google Pixel 5 a maintenant été annoncé par la société avec un chipset Snapdragon 765G, qui prend en charge 5G, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Nous avons également le Pixel 4a 5G et le Pixel 4a, différents appareils malgré le même nom, et aussi l’année dernière Pixel 4 et 4 XL. Tous ces téléphones ont leurs caractéristiques et leur positionnement uniques sur le marché Android et si vous souhaitez en obtenir un, c’est le moment. Le Pixel 5 poursuit l’idée de Google d’un appareil haut de gamme avec un look minimaliste et une expérience logicielle élégante. Il dispose d’un vaste système de caméra, d’un écran net et lumineux, d’un design léger et élégant et d’une grosse batterie. Vous pouvez consulter notre plein Examen du Pixel 5 pour plus de détails sur ce téléphone intéressant. Alors, le Pixel 5 sera-t-il en vente ce Black Friday? Oui, selon toute vraisemblance, même s’il s’agit du dernier et du meilleur de Google. Au cas où vous ne pouvez pas attendre, il existe déjà des options si vous souhaitez en obtenir une. Si vous souhaitez acheter un Pixel 5 sur Amazon, c’est possible, mais le prix du moment correspond au prix officiel. Nous vérifierons régulièrement les développements et mettrons à jour l’article en conséquence. Voir aussi Le manager d'Adam Saad dénonce les rumeurs après avoir obtenu un échange avec Carlton

BestBuy est un autre magasin où vous pouvez acheter le Pixel 5 et, dans ce cas, obtenir un 50 $ de rabais avec activation sur un transporteur majeur. Suivez le lien ci-dessous pour précommander votre Pixel 5 maintenant. Cependant, si vous êtes un ancien client Sprint, vous pouvez obtenir une offre encore meilleure, accédez simplement à Best Buy et choisissez Sprint comme opérateur, et vous obtiendrez le Pixel 5 pour 599,99 $. C’est un tout 100 $ de rabais le prix de détail d’origine.





Bien sûr, l’un des meilleurs moyens d’obtenir une bonne affaire sur pratiquement n’importe quel téléphone est de l’obtenir avec un plan d’un opérateur. Vous pouvez acheter le Pixel 5 sur Verizon et skim jusqu’à 550 $ de rabais son prix de 699 $ avec un échange approprié. Une autre option consiste à obtenir le Pixel 5 pour 29,16 $ / mois avec un contrat de deux ans. Voici toutes les offres Verizon sur le Pixel 5:

Obtenez jusqu’à 550 $ à l’achat d’un Google Pixel 5 avec échange et d’une nouvelle ligne avec un forfait Play More, Do More ou Get More Unlimited.

Obtenez une eGift Card Verizon de 250 $ lorsque vous achetez un Google Pixel 5 et portez une nouvelle ligne avec un plan Play More, Do More ou Get More Unlimited.

Recevez 350 $ lorsque vous échangez un appareil éligible pour passer à un Google Pixel 5 avec un forfait Play More, Do More ou Get More Unlimited.

Achetez un Google Pixel 5 ou un Google Pixel 4a 5G UW et activez de nouveaux abonnements pour bénéficier de 3 mois gratuits de YouTube Premium, Stadia Pro et Google Play Pass.

Il existe également l’option AT&T – vous pouvez obtenir le Pixel 5 pour 15 $ / mois (pendant 30 mois) avec une nouvelle ligne ou une mise à niveau. Cela vous fera gagner le Pixel 5 pour 450 $, 274,99 $ de moins que le prix affiché de 724,99 $.





Réductions du Black Friday sur le Pixel 4a et le Pixel 4a 5G

Le Pixel 4a s’appuie sur la popularité de son prédécesseur abordable, le Pixel 3a. C’est un appareil qui offre la plupart des meilleurs d’Android à un prix très compétitif. Cette année, Google s’est surpassé, apportant une quantité surprenante de «téléphone» pour seulement 350 $. Entre son excellent appareil photo, son bon écran et ses spécifications compétentes, le Pixel 4a est une valeur incroyable et un ajout bienvenu à la gamme de smartphones de Google. Vous pouvez obtenir votre magie de milieu de gamme à différents endroits et la plupart d’entre eux offrent déjà des réductions et des offres sur le Pixel 4a.

Le Pixel 4a est en stock sur Amazon, bien que ce ne soit pas vraiment une affaire pour le moment. Il existe de meilleures options, mais si nous suivons celle-ci de près et mettrons à jour la situation d’Amazon à la fin du Black Friday.

La meilleure offre du moment vient de BestBuy. Le détaillant offre son rabais habituel de 50 $ et dans ce cas, c’est l’une des meilleures options sur un téléphone déjà très abordable. Compte tenu du prix de détail de 349 $, une réduction de 50 $ commence à ressembler à une économie substantielle.





Comme avec le Pixel 5, Verizon est en ce moment votre lieu de prédilection si vous souhaitez obtenir le Pixel 4a avec un plan. Le transporteur offre un cool 110 $ de rabais sur le prix de Google avec une nouvelle ligne:

Verizon: à partir de 5 $ / mois avec une nouvelle ligne et sélectionnez Forfait illimité, ou 379,99 $ entièrement payé. Opter pour cela vous permettra d’acquérir le Pixel 4a pour seulement 119,99 $. Malheureusement, AT&T ne semble pas proposer le modèle 4a pour le moment (le Pixel 4a 5G est la seule option), vous n’avez donc pas de chance pour le moment.