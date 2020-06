Les nouveaux jeux mobiles Pokemon ne consistent pas à attraper des monstres

La société Pokemon travaille dur pour offrir aux fans davantage de façons d’interagir avec leurs petits monstres préférés, Pokemon. La pandémie COVID-19 a empêché des millions de joueurs Pokemon de continuer à jouer au jeu AR pour des raisons évidentes, mais cela est sur le point de changer.

Non, vous ne pourrez pas capturer Pokemon pendant que vous vous isolez, mais vous pouvez très bien jouer à un autre type de jeu impliquant Pokemon. Ce n’est pas la même chose, mais cela promet d’être tout aussi divertissant.

Pokemon Cafe Mix est un tout nouveau jeu qui sera lancé le Android et Les appareils iOS le 23 juin. C’est un jeu de type match-3 dans la même veine que Candy Crush, mais cette fois, vous devrez compléter des puzzles en reliant les icônes Pokemon. Comme son nom l’indique, vous entrerez dans le chaussures d’un propriétaire de café qui sert des friandises à Pokemon. Alors que vous continuez à servir des friandises à vos clients, vous pourrez vous lier d’amitié et recruter votre Pokémon préféré, ainsi que développer le café et ajouter de nouvelles opportunités commerciales.