Les négociations commerciales UE-Royaume-Uni dans la balance dans l’impasse des droits de pêche

Les pourparlers commerciaux entre la Grande-Bretagne et l’UE sont à la pointe du progrès suite à un avertissement selon lequel il existe toujours un «très, très grand écart» entre les parties sur la question des droits de pêche. Alors que les négociations reprenaient à Bruxelles, Lord David Frost, le négociateur en chef du Brexit au Royaume-Uni, a déclaré: «Nous travaillons très dur pour obtenir un accord, mais il y a beaucoup à faire.» Le bulletin d’information d’i politique a coupé le bruit Le temps est presque écoulé pour que les différends concernant l’accès futur des chalutiers de l’UE aux eaux britanniques, ainsi que les règles en matière d’aides d’État et la surveillance de tout accord, soient résolus.Les deux parties travaillent maintenant sur un projet de loi. Les sources britanniques estiment que la semaine prochaine est la date limite effective pour un accord, mais Michel Barnier, le principal négociateur de l’UE, voudra être en mesure de signaler des progrès solides lorsque les dirigeants européens organiseront une vidéoconférence appelez jeudi. M. Barnier a tweeté alors que les discussions reprenaient: «Nous restons déterminés, patients, respectueux. Nous voulons que notre future coopération soit ouverte mais juste dans tous les domaines. Mais le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, a averti que les pourparlers pourraient échouer sur les droits de pêche. «Ce que le gouvernement britannique a promis à leur industrie de la pêche, par rapport à ce que le mandat de négociation de Michel Barnier de l’UE est, il y a un écart très, très large. Il a déclaré: « Nous sommes au même endroit dans la pêche qu’au milieu de l’été. » « Beaucoup de travail à faire Certaines sources de l’UE pensaient que la sortie de l’arch-Brexiteer Dominic Cummings de Downing Street pourrait encourager Londres à déménager mais cette appréciation a été rejetée par le Gouvernement. Le porte-parole officiel de Boris Johnson a déclaré: «Il y a beaucoup de travail à faire et le temps est maintenant très court. Donc, si nous voulons faire de nouveaux progrès dans les jours à venir, nous devons voir plus de réalisme de la part de l’UE sur ce que cela signifie pour le Royaume-Uni d’être un État indépendant. » Le directeur général du port de Calais, Jean-Marc Puissesseau, a déclaré à une commission des seigneurs que les chauffeurs routiers britanniques trouveront «tellement difficile» d’entrer dans l’UE sans les papiers appropriés l’année prochaine qu’ils ne l’oublieront plus jamais. Accord ou pas d’accord Tout accord doit être conclu au moins trois semaines avant d’être présenté aux États membres de l’UE et au Parlement européen pour ratification. Ce temps est nécessaire pour traduire le document finalisé – qui pourrait compter 600 pages – dans les 24 langues officielles de l’UE pour examen. Un vote au Parlement européen a été prévu pour le 16 décembre, ce qui signifie en fait que tout accord devrait être conclu au milieu de la semaine prochaine. Cependant, il est apparu que des discussions avaient eu lieu sur l’organisation d’une séance extraordinaire de la chambre le 28 décembre, trois jours seulement avant que la Grande-Bretagne ne quitte la période de transition post-Brexit.

