Les ministres vont surveiller les admissions et les décès à l’hôpital Covid pour voir comment imposer strictement des restrictions de verrouillage

Les ministres doivent surveiller de près la tendance des admissions à l’hôpital et des décès dus à Covid-19 au début de la semaine prochaine avant de prendre une décision finale sur la manière de strictement imposer des réglementations après le verrouillage en Angleterre, alors que des signes encourageants indiquent que le nombre de les nouveaux cas de coronavirus à travers le Royaume-Uni sont en baisse, en particulier dans les anciens points chauds du nord-ouest de l’Angleterre, les responsables craignent que le taux de mortalité reste élevé et que la prévalence de la maladie soit stable, je comprends. et les décès en novembre allaient toujours être «intégrés» dans les chiffres, comme le disait le médecin-chef adjoint, le professeur Jonathan Van-Tam, le mois dernier, en raison de l’intensification de l’activité sociale avant le verrouillage en Angleterre le 5 novembre. décalage d’une semaine entre l’infection et la maladie grave ou le décès, les initiés du gouvernement s’attendent à un pic des taux de mortalité au cours du week-end ou au début de la semaine prochaine. Une vue générale de Buchanan Street à Glasgow alors que de nouvelles restrictions entrent en place (Photo: Andrew Milligan / PA Wire) Mais s’il n’y a aucun signe d’un impact significatif des mesures de verrouillage, les ministres les plus accommodants – qui plaident pour un resserrement restrictions à partir de septembre – devraient faire pression pour que le quasi-verrouillage se poursuive dans toutes les zones sauf les moins touchées, ce qui pourrait signifier que davantage de régions d’Angleterre seront soumises à des restrictions de niveau trois – le plus haut niveau – après la fin du verrouillage le 2 décembre. Les chiffres officiels montrent que les taux d’infection se stabilisent en Angleterre et en Écosse et diminuent au Pays de Galles et en Irlande du Nord. Lire la suite Vaccins Covid pour tous d’ici Pâques alors que le NHS est sur le point de lancer « l’un des plus grands projets civils de l’histoire » Les ministres et responsables de Boris Johnson suivent également de près l’expérience du Pays de Galles, où un disjoncteur de deux semaines et demie a été imposé le mois dernier et qui s’est terminée le 9 novembre. Les taux d’infection au Pays de Galles sont actuellement d’une personne sur 165, contre une sur 80 en Angleterre. « Signes prometteurs » Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré qu’il y avait des « signes prometteurs » avec l’aplatissement des cas depuis l’introduction du verrouillage, mais a averti « qu’il y a clairement Il a déclaré à l’émission Today de Radio 4: «J’appelle cela un aplatissement plutôt qu’une chute parce qu’une hirondelle ne fait pas un été, mais il y a des signes prometteurs que le verrouillage fonctionne pour maîtriser le nombre de cas . » En savoir plus Dernier coronavirus: les ministres ordonnent aux responsables de la santé de ne pas laisser les écoles passer à des stages à temps partiel Steven Riley, professeur de dynamique des maladies infectieuses à l’Imperial College de Londres, a déclaré que les données de la semaine ou des deux prochaines seraient cruciales pour montrer si le verrouillage de l’Angleterre Le professeur Riley a ajouté que ce verrouillage aurait moins d’impact économique car il est moins strict que le précédent, ce qui pourrait rendre plus acceptable le recours à des mesures répétées.

