Les meilleures alternatives Fitbit: Garmin, Apple, Xiaomi et plus (novembre 2020)

Fitbit est peut-être l’une des sociétés de suivi du fitness les plus populaires au monde, mais ce n’est pas la seule sur le marché. Garmin, Samsung, Xiaomi et de nombreuses autres entreprises fabriquent des appareils comparables ou même meilleurs pour l’argent. Que vous recherchiez une montre intelligente comme la Fitbit Sense ou Fitbit Ionic, ou une alternative à Fitbit Charge 4, nous sommes là pour vous. Voici les meilleures alternatives Fitbit que vous pouvez acheter dès maintenant.

Acheter la bonne alternative Fitbit pour vos besoins

Tout le monde a besoin de quelque chose de différent dans ses vêtements, nous avons donc répertorié chaque modèle dans une catégorie différente pour vous aider à choisir le bon appareil pour vos besoins. Voici quelques liens rapides si vous êtes pressé:

Le Garmin Venu et le Garmin Vivoactive 4 sont les meilleures alternatives Fitbit Sense et Fitbit Versa 3

L'Apple Watch Series 6 est une autre bonne alternative Fitbit Sense et Versa 3 grâce à ses fonctionnalités de smartwatch inégalées.

Le Garmin Venu Sq est le meilleure alternative à Fitbit Charge 4

Le Xiaomi Mi Band 5 est le meilleure alternative Fitbit Inspire 2

Le Coros Pace 2 est le meilleure alternative Fitbit Ionic. Il est disponible à un bon prix et est l'une des meilleures montres de course de milieu de gamme que vous puissiez trouver.

Les meilleures alternatives Fitbit (sans ordre particulier):

Remarque: Nous mettrons à jour cette liste des meilleures alternatives Fitbit à mesure que de nouveaux appareils arriveront sur le marché.

Alternative à Fitbit Sense et Versa 3: Garmin Venu et Garmin Vivoactive 4

De gauche à droite: Garmin Vivoactive 4, Garmin Venu

La Fitbit Sense et la Versa 3 sont les montres intelligentes les plus puissantes de Fitbit, et la Garmin Venu rivalise avec les deux appareils avec leur écran OLED et leurs fonctionnalités de fitness empilées. Le Vivoactive 4 est presque le même appareil que le Venu, mais avec un affichage légèrement pire.

Ce sont deux de nos montres multisports préférées actuellement sur le marché. Leur GPS et leurs capteurs de fréquence cardiaque étaient assez précis lors de nos tests, et ils sont tous deux dotés de fonctionnalités Garmin populaires telles que Body Battery et le suivi de la respiration. Le Venu peut être assez cher, même s’il est heureusement souvent en vente sur Amazon.

Avantages L’assistance Garmin Pay est pratique

Le stockage de musique est standard

Autonomie de la batterie de 5 à 7 jours

Exercices de respiration uniques

Suivi précis de la condition physique et de la santé

Suivi du sommeil utile et précis

Les inconvénients Prix ​​élevé lorsqu’il n’est pas en vente

Manque certaines fonctions de la smartwatch

L’affichage de Vivoactive 4 n’est pas génial

Consultez nos critiques complètes pour en savoir plus sur le Garmin Venu et la Vivoactive 4.

Spécifications Garmin Venu et Vivoactive 4

GPS: Oui

Oui Capteur de fréquence cardiaque: Oui

Oui Indice IP: 5ATM

5ATM Afficher: AMOLED 1,2 pouces (Venu), MIP transflectif 1,4 pouces (Vivoactive 4)

Vie de la batterie: 5 jours (Venu), 7 jours (Vivoactive 4)

5 jours (Venu), 7 jours (Vivoactive 4) Stockage de musique: 3,5 Go

3,5 Go Paiements sans contact: Oui

Apple Watch série 6

Crédit: Jimmy Westenberg / Autorité Android

Une autre alternative fantastique à Fitbit Sense est l’Apple Watch Series 6. C’est un sacré tracker de fitness. La surveillance de la fréquence cardiaque est inégalée par rapport aux autres capteurs de fréquence cardiaque au poignet, et les performances du GPS sont également solides. Nous pensons que les nouvelles mesures de suivi du sommeil d’Apple sont trop basiques, mais vous pouvez toujours télécharger une application de suivi du sommeil tierce si vous en avez besoin.

Avantages Design et accessoires haut de gamme

Grand écran lumineux avec affichage permanent

Surveillance de la fréquence cardiaque stellaire

GPS précis et fiable

Prise en charge inégalée des applications

Les inconvénients Le suivi du sommeil est trop basique

La durée de vie de la batterie pourrait être meilleure

Aucun cadran de montre tiers

Consultez notre revue complète pour en savoir plus sur l’Apple Watch Series 6.

Spécifications de l’Apple Watch Series 6

GPS: Oui

Oui Rythme cardiaque: Oui

Oui Indice IP: 5ATM

5ATM Afficher: OLED de 1,5 à 1,78 pouces

Vie de la batterie: Jusqu’à 18 heures

Jusqu’à 18 heures Stockage de musique: 32 Go

32 Go Paiements sans contact: Oui

Alternative à Fitbit Charge 4: Garmin Venu Sq

Garmin Venu Sq Crédit: Jimmy Westenberg / Autorité Android

Le Fitbit Charge 4 est vraiment dans une classe à part. C’est un tracker de fitness plus petit avec GPS intégré et une bonne application compagnon. Le Garmin Venu Sq est notre choix pour la meilleure alternative Fitbit Charge 4 en raison de son facteur de forme simple et léger, de ses fonctionnalités de fitness impressionnantes et de son prix bas. Vous pouvez même obtenir un stockage de musique pour une écoute hors ligne si vous payez un supplément pour l’édition Venu Sq Music.

Batterie longue durée

Assistance Garmin Pay sur tous les modèles

Suivi précis de la condition physique et de la santé

Suivi du sommeil utile et précis

Les inconvénients L’édition musicale coûte 50 $ de plus

Un petit écran peut être difficile à utiliser

La précision du GPS pourrait utiliser le travail

Consultez notre revue complète pour en savoir plus sur le Garmin Venu Sq.

Spécifications de Garmin Venu Sq

Capteurs: GPS, fréquence cardiaque, accéléromètre, accéléromètre, boussole, oxymètre de pouls

GPS, fréquence cardiaque, accéléromètre, accéléromètre, boussole, oxymètre de pouls Indice IP: 5ATM

5ATM Afficher: LCD 1,3 pouces

Vie de la batterie: 5-6 jours

5-6 jours Stockage de musique: Jusqu’à 500 chansons (édition Music uniquement)

Jusqu’à 500 chansons (édition Music uniquement) Paiements sans contact: Oui

Alternative à Fitbit Inspire 2: Xiaomi Mi Band 5

Crédit: Jimmy Westenberg / Autorité Android Les trackers de fitness de Xiaomi sont populaires car ils sont bons et bon marché. Vraiment bon et vraiment pas cher. En termes de fonctionnalités de fitness et de précision, le Xiaomi Mi Band 5 ~ 40 $ rivalise avec le Fitbit Inspire 2. Le plus cher, il suivra la plupart des mêmes mesures d’activité que les autres appareils et aura même une autonomie de deux semaines. Si nous avions quelques grippes, nous souhaitons que Xiaomi renforce l’application Mi Fit. Ses d’accord, mais un peu bogué et manquant de fonctionnalités. Vous pouvez acheter le Mi Band 5 sur le lien ci-dessous. Si vous recherchez le meilleur rapport qualité / prix dans les trackers de fitness, le Mi Band 5 l’est. Avantages Valeur fantastique

Chargeur amélioré avec une autonomie de 14 jours

Bon affichage

Fonctions intelligentes utiles

Capteur de fréquence cardiaque principalement précis Les inconvénients L’application Mi Fit doit être affinée

NFC, assistant vocal, Pulse Ox indisponible en dehors de la Chine Consultez notre revue complète pour en savoir plus sur le Xiaomi Mi Band 5. Spécifications du Xiaomi Mi Band 5 GPS: GPS connecté

GPS connecté Capteur de fréquence cardiaque: Oui

Oui Indice IP: 5ATM

5ATM Afficher: AMOLED 1,1 pouces Vie de la batterie: 14 jours

14 jours Stockage de musique: Au

Au Mi Pay: Oui, uniquement dans certaines régions

Alternative Fitbit Ionic: Chœurs Pace 2

Le Fitbit Ionic pousse un peu longtemps dans la dent à ce stade. Bien qu’il s’agisse toujours d’une montre GPS performante, les nouveaux Fitbits ont été lancés avec de meilleures fonctionnalités et un matériel simplifié. Si vous cherchez à remplacer votre Ionic et que vous ne voulez pas perdre 500 $, pensez à la Coros Pace 2. Cette montre GPS multisport ne coûte que 200 $, mais vous ne le devineriez pas par ses fonctionnalités. Il offre une autonomie de près de trois semaines, un GPS embarqué, ainsi que des mesures de puissance de fonctionnement qui, franchement, ne se trouvent généralement pas à ce prix.

Apprenez-en plus sur les montres multisports GPS dans notre tour d’horizon complet.

Pace Choirs 2 spécifications

GPS: Oui

Oui Capteur de fréquence cardiaque: Oui

Oui Indice IP: 5ATM

5ATM Afficher: LCD 1,2 pouces

Vie de la batterie: 20 jours

20 jours Stockage de musique: Au

Au Paiements sans contact: Au

Pourquoi devriez-vous faire confiance à l’éditeur

Non seulement Jimmy Westenberg adore les objets connectés, mais il adore aider les gens à trouver les appareils adaptés à leurs besoins. Il a été notre examinateur de condition physique à Autorité Android depuis 2016 et a passé en revue des dizaines de produits de fitness et d’autres appareils portables au cours de cette période.

Grâce à ses tests rigoureux des produits de fitness et à sa connaissance approfondie des appareils et services de santé, vous pouvez être assuré que Jimmy vous donnera des recommandations honnêtes.