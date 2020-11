Les médecins généralistes doivent se préparer à donner du jab aux plus de 85 ans et aux travailleurs de première ligne à partir de décembre

Un vaccin Covid-19 pourrait être déployé dans tout le pays dès le mois prochain, a-t-il émergé.Les médecins sont mis en alerte pour lancer un vaccin en commençant par les plus de 85 ans et les travailleurs de première ligne à partir de début décembre. avertissement dit qu’il est «imminent, potentiellement d’ici la semaine prochaine» pour les pratiques et les réseaux de soins primaires.La newsletter i dernières nouvelles et analysesPréparer un vaccinLes scientifiques recherchent les effets à long terme du coronavirus (Photo: Reuters) Selon le rapport, aux côtés des médecins généralistes il y aura des équipes qui iront dans les maisons de soins pour effectuer les vaccinations et des centres de livraison de vaccins mis en place.Et il indique que des ressources suffisantes seront allouées à toutes les pratiques.On ne sait toujours pas lequel des vaccins en cours de développement sera utilisé, selon le rapport dans le magazine santé Pulse.Il y a deux pionniers dans la course au vaccin Covid-19 – des candidats de la société de biotechnologie allemande BioNtech et de la société pharmaceutique américaine Pfizer et le candidat vaccin en cours de développement opéré par l’Université d’Oxford et AstraZeneca, tous deux en phase trois essais cliniques. Lire la suite Noël « ne sera pas la fête habituelle cette année », mais les vaccins arrivent au début de 2021, selon l’expert de Sage Groupes prioritaires Le comité qui conseille le gouvernement sur les vaccins a déjà défini les groupes prioritaires qui devraient recevoir tout vaccin en premier une fois qu’il sera déployé Selon le Comité paritaire de la vaccination et de l’immunisation, les personnes âgées résidant dans une maison de soins et les travailleurs des maisons de soins devraient être les premiers à recevoir un vaccin approuvé.Ensuite, tous ces 80 ans et plus et les travailleurs de la santé et des services sociaux sont Un porte-parole du ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré: «Bien qu’il n’y ait aucune certitude quant au développement, à la production et au calendrier des nouveaux vaccins, il est possible qu’un vaccin Covid-19 soit disponible au Royaume-Uni en la première partie de 2021. «Il ne sera déployé qu’une fois sa sécurité et son efficacité prouvées grâce à des essais cliniques robustes et approuvé par le régulateur des médicaments, le MHRA (le Medicines and Healthcare Products Regulator y Agency). « Une fois approuvé, le NHS se tient prêt à commencer le programme de vaccination pour les personnes les plus à risque, avant d’être déployé plus largement. » Un porte-parole du NHS a déclaré: « Le NHS a des plans bien établis pour fournir des vaccinations à travers le pays, y compris le vaccin antigrippal annuel et les vaccinations des enfants, et des travaux sont en cours pour s’appuyer sur ces approches éprouvées afin que, lorsqu’un vaccin est prêt, le personnel puisse l’administrer en toute sécurité. Les candidats Le vaccin Oxford devrait être prêt à la fin de cette année ou au début de 2021. Développé par l’Université d’Oxford et la société pharmaceutique AstraZeneca, il fonctionne en exposant les personnes vaccinées à un adénovirus du rhume affaibli qui contient des protéines du coronavirus SARS-CoV-2 attaché à la surface. Des essais cliniques de troisième phase sont en cours au Royaume-Uni et aux États-Unis. Le Royaume-Uni aurait déjà obtenu jusqu’à 100 millions de doses. La société allemande BioNtech a travaillé avec la société pharmaceutique américaine Pfizer pour développer un vaccin qui pourrait également être prêt d’ici la fin de l’année. Il fonctionne en injectant un fragment de matériel génétique du coronavirus aux personnes vaccinées, exposant leur système immunitaire à une version affaiblie du virus dans l’espoir qu’il déclenchera une réponse immunitaire. Le Royaume-Uni aurait obtenu 30 millions de doses. Un troisième vaccin, en cours de développement par GlaxoSmithKline et Sanofi, devrait être prêt début 2021. Les essais cliniques de phase trois pour celui-ci devraient commencer le mois prochain.

