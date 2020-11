Les marchés boursiers mondiaux ont atteint des sommets records sur l’actualité des vaccins après un «  rebond de Biden  » du jour au lendemain

Les marchés boursiers du monde entier ont fait de gros gains dans tous les domaines en apprenant qu’un vaccin viable pour Covid-19 pourrait être prêt d’ici la fin de l’année, les investisseurs pariant gros sur le retour à la normale en 2021. Actions dans les deux sociétés qui ont co-développé le traitement candidat, le fabricant de produits pharmaceutiques américain Pfizer et la société de biotechnologie allemande BioNTech ont augmenté de plus de 9% et 13% respectivement.Les entreprises ont annoncé que leur vaccin expérimental avait été efficace à plus de 90% dans la prévention du coronavirus – un résultat bien meilleur que ce que les experts et les analystes de marché attendaient. L’indice FTSE 100, qui comprend les plus grandes entreprises du marché britannique, a bondi de plus de 5%, avant de terminer la négociation d’aujourd’hui en hausse de 4,89%, soit 276,27 points, à 6186,29 – son plus haut niveau depuis début août . L’espoir d’un retour à la normale Les marchés, qui étaient déjà portés par l’annonce de la victoire du candidat démocrate Joe Biden à l’élection présidentielle américaine, ont été portés par des investisseurs soutenant des industries qui se porteraient bien une fois que les verrouillages dans le monde seraient atténués. Au Royaume-Uni, la reprise a été menée par les agences de voyages et les chaînes hôtelières. À un moment donné de la journée de négociation, les actions du fabricant de moteurs à réaction Rolls-Royce avaient augmenté de 23%, tandis que la société mère de British Airways, IAG, avait augmenté de 22%. Les actions d’EasyJet et de la société de restauration d’aéroport Compass ont également augmenté rapidement. Pour les entreprises hôtelières, les actions d’Intercontinental Hotels Group – qui possède également Holiday Inn, Crowne Plaza et Hotel Indigo – ont augmenté de près de 12% à la clôture du marché, tandis que celles de Whitbread (qui possède Premier Inn) ont augmenté de 16%. Les actions de la société américaine Pfizer, l’une des deux sociétés à l’origine du succès du vaccin, ont également fortement augmenté (Photo: AP Photo / Mark Lennihan) Les actions de Wall Street ont fortement démarré la journée, l’indice S&P 500 augmentant de 3% alors qu’il ouvert. Le prix des contrats à terme – contrats pour effectuer des transactions sur actions à l’avenir, qui indiquent l’optimisme dans les mois à venir – augmentait également rapidement. Mais à l’autre bout du marché, les actions de plusieurs entreprises qui se sont particulièrement bien comportées lors du verrouillage de Covid-19 ont commencé à perdre de leur éclat. Les actions de Zoom Video, le logiciel de visioconférence préféré de la pandémie, ont chuté de plus de 15% dans le commerce avant commercialisation. Les actions d’Amazon et de Netflix ont également chuté de plus de 3 et 5%, respectivement. Il est survenu peu de temps après que les marchés boursiers du monde entier aient été stimulés par l’annonce que les réseaux d’information américains avaient appelé à l’élection présidentielle de Joe Biden ce week-end.Avant plusieurs États à déclarer, M. Biden a déjà franchi le 270 Il a besoin des votes du collège électoral pour devenir le prochain résident de la Maison Blanche. Le FTSE a bondi de plus de 1,7 pour cent dans les premières heures de négociation lundi. Au Japon, les actions ont grimpé à un sommet de 30 ans – en hausse de 2,6% à l’ouverture et en clôture de la journée en hausse de 2,1% – pour atteindre un niveau qui n’avait pas été enregistré depuis 1991. Ses gains étaient également en partie dus à un récent boom de la construction automobile. de marques telles que Toyota. Wall Street a publié une semaine exceptionnelle la semaine dernière et devrait continuer à augmenter cette semaine (Photo: Nicole Pereira / New York Stock Exchange via AP) Reprise du marché Neil Wilson, analyste en chef chez Markets.com, a déclaré que le marché s’attendait à une reprise en Des secteurs «battus», comme les voyages et l’hôtellerie, l’année prochaine. «L’optimisme initial est extrêmement élevé et pourrait s’estomper – nous ne devrions pas sauter d’arme ici – mais en fin de compte, un vaccin qui fonctionne efficacement serait bon pour l’économie et favoriserait les segments cycliques du marché qui, selon nous, allaient lutter en tant que scission Le Congrès signifiait moins de stimulation. Un vaccin qui fonctionne est positif pour les cycliques et la valeur – la réouverture du commerce essentiellement. «La dichotomie sur le marché est frappante: les plus grands gagnants d’une session effrénée aujourd’hui sont parmi les actions les plus touchées par la pandémie – les voyages et les loisirs principalement, tandis que les gagnants de Covid font mal. En savoir plus Un vaccin efficace contre Covid-19 a la chance de relancer l’économie – et la fortune politique du Premier ministre «Nous devons être prudents en cas de réaction excessive – mais il est clair que le marché est tourné vers l’avenir et évalue la reprise dans un certain nombre de zones en difficulté. Mais Paul Craig, gestionnaire de portefeuille chez Quilter Investors, a mis en garde contre l’optimisme incontrôlable, car les inquiétudes économiques à grande échelle, telles que la montée du chômage et les inégalités croissantes, n’avaient pas été éradiquées. Il a ajouté: «Ce vaccin n’est pas une solution miracle. Bon nombre des problèmes auxquels sont actuellement confrontés les économies développées sont d’ordre structurel et un vaccin n’empêchera pas le chômage à grande échelle que nous connaîtrons probablement à la suite des verrouillages du début de cette année.

Deeluxe Est. 74 Veste zippée à capuche Deeluxe Est. 74 Frizzy noire à bande blanche et à imprimé camouflage vert kaki sur les épaules - NOIR - L NOIR - - Polyester (90%), élasthanne (10%) - Noire - A imprimé vert kaki sur la capuche, les épaules et le long des bras - Bande blanche à la poitrine et le long des bras

Calvin Klein Underwear Peignoir de bain Calvin Klein en coton blanc brodé ton sur ton sur les manches - BLANC - L-XL BLANC - Peignoir de bain Calvin Klein - Coton éponge (100%) - Blanc - Col Châle

Antony Morato Tee-shirt col rond Antony Morato en coton flammé noir à empiècement kaki et camel sur les épaules - NOIR - XXL NOIR - Tee-shirt Antony Morato - Coton flammé (100%) - Manches courtes - Col rond - Noir - Empiècement kaki et camel sur les épaules - Plaque gravée Antony Morato cousue à l'arrière du col - Couture à vif sur l'ourlet inférieur et l'extrémité des manches Conseils d'entretien : - Lavage à la main - Chlore, séchage

Antony Morato Tee-shirt col rond Antony Morato en coton flammé noir à empiècement kaki et camel sur les épaules - NOIR - S NOIR - Tee-shirt Antony Morato - Coton flammé (100%) - Manches courtes - Col rond - Noir - Empiècement kaki et camel sur les épaules - Plaque gravée Antony Morato cousue à l'arrière du col - Couture à vif sur l'ourlet inférieur et l'extrémité des manches Conseils d'entretien : - Lavage à la main - Chlore, séchage

Antony Morato Tee-shirt col rond Antony Morato en coton flammé noir à empiècement kaki et camel sur les épaules - NOIR - NOIR - Tee-shirt Antony Morato - Coton flammé (100%) - Manches courtes - Col rond - Noir - Empiècement kaki et camel sur les épaules - Plaque gravée Antony Morato cousue à l'arrière du col - Couture à vif sur l'ourlet inférieur et l'extrémité des manches Conseils d'entretien : - Lavage à la main - Chlore, séchage

Rue Des Plantes Radis Noir 120 gélules - favoriser l'élimination de la bile et... Le radis est traditionnellement utilisé pour favoriser l'élimination de la bile et faciliter la digestion. Si vous souhaitez des informations complémentaires sur les bienfaits du radis noir, nous vous recommandons de faire des recherches par vous-même car la loi Française limite la liberté d'expression