Les iPad d’Apple aident le marché des tablettes à renaître d’entre les morts

Au cours des cinq dernières années, les ventes de tablettes n’ont pas augmenté. Il y a de nombreuses raisons à cela. Alors que la taille des écrans de smartphone continuait de croître, moins de consommateurs estimaient avoir besoin d’une tablette pour posséder un appareil avec un grand écran. De plus, la plupart des consommateurs ne prévoient pas de mettre à niveau leurs tablettes aussi souvent que leurs combinés. Mais cette année, quelque chose s’est produit qui a fait des tablettes un produit de haute technologie une fois de plus: la pandémie mondiale.

Apple montre la voie alors que le marché des tablettes voit la vie après cinq années mortes



Les personnes travaillant à domicile ont choisi d’acheter une tablette pour leur travail. Le COVID-19 obligeant les enfants à aller à l’école depuis la maison, les tablettes étaient l’appareil que la plupart des étudiants utilisaient pour l’apprentissage à distance. Et pendant ces heures où les enfants cherchaient quelque chose pour occuper leur esprit, de nombreux parents se sont tournés vers les tablettes pour combler ce vide. Selon le cabinet de recherche Canalys, Apple était le premier fournisseur de comprimés au cours du troisième trimestre de cette année, qui s’est déroulé de juillet à septembre. Au cours de cette période, la société détenait 34,4% du marché mondial des tablettes, contre 33,2% au même trimestre l’année dernière. La part de 20,4% de Samsung au dernier trimestre l’a fait deuxième suivi de Huawei (11,5%), Amazon (11,3%) et Lenovo (9,1%).

L'iPad Air de quatrième génération d'Apple est alimenté par le nouveau chipset A14 Bionic puissant et économe en énergie

L’analyste de Canalys, Victoria Li, affirme que les tablettes sont l’appareil parfait pendant des périodes comme celles-ci. Elle a déclaré: «Les tablettes sont revenues d’entre les morts car elles offrent l’équilibre parfait entre mobilité et puissance de calcul à un large éventail de prix pendant une période aussi cruciale. Les tablettes sont un choix naturel pour les utilisateurs novices de PC qui veulent quelque chose de simple. et abordable pour travailler avec. » Elle a ajouté: «Un autre facteur contributif est le rôle que jouent ces tablettes dans le rythme accéléré de la transformation numérique qu’entreprennent les grandes et les petites entreprises. Les tablettes connectées permettent aux entreprises de déployer des terminaux à des étapes cruciales de leurs parcours clients et commerciaux, aidant ainsi ces entreprises à se déplacer. la tempête. Les tablettes se retrouveront au cœur de toute transformation numérique à venir. «

Au cours du quatrième trimestre fiscal d’Apple (qui est le troisième trimestre civil), Apple a vendu 6,8 milliards de dollars d’iPad, ce qui a dépassé les prévisions des analystes pour un chiffre d’affaires de 6,14 milliards de dollars. Le trimestre en cours pourrait également bien se porter après que Apple a publié une paire de nouvelles tablettes le mois dernier. L’iPad de 8e génération est la dernière version de base de l’ardoise de la société. Mais ce modèle était loin d’être classé par l’iPad Air de quatrième génération que les acheteurs de tablettes devraient acheter à la place de la version actuelle de l’iPad Pro. En effet, le nouvel iPad Air est alimenté par la même puce A14 Bionic 5 nm puissante et économe en énergie que celle utilisée dans la gamme iPhone 12. De plus, Apple a déplacé le capteur Touch ID à l’intérieur du bouton d’alimentation, ce qui lui permet de réduire la taille des lunettes sans utiliser Face ID. L’iPad Air de quatrième génération est disponible avec 64 Go ou 256 Go de stockage, tandis que l’iPad de 8e génération peut être acheté avec 32 Go ou 128 Go de stockage.

Selon l’analyste de TF International Ming-Chi Kuo qui sait déjà quelle soupe sera servie dans la cafétéria Apple à cette date en 2023, on pourrait voir trois modèles d’iPad différents arriver sur le marché l’année prochaine. Kuo s’attend à ce qu’Apple publie un ‌iPad Pro‌ de 12,9 pouces, un ‌‌iPad‌‌‌ de 10,2 pouces et un ‌‌‌iPad‌‌‌ mini de 7,9 pouces. L’iPad Pro sortira au quatrième trimestre de l’année prochaine et sera le premier à utiliser un écran rétroéclairé mini-LED. Ce dernier sera fourni à Apple par LG Display. L’écran offre des images plus nettes et plus lumineuses et est également plus économe en énergie que les écrans actuellement utilisés par Apple.

Alors que l’iPhone retient le plus l’attention, Apple travaille à augmenter sa gamme d’iPad et le fait alors que le marché des tablettes commence à reprendre vie.