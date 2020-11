Les héros des pubs Covid célébrés en tant que propriétaires fournissent un soutien vital aux communautés en lock-out

Les propriétaires de pubs à travers le Royaume-Uni se sont mobilisés pour soutenir leurs communautés locales dans la deuxième phase du verrouillage, avec des colis alimentaires, des quiz en ligne et des groupes de soutien virtuels. Des auberges côtières aux tavernes de banlieue, les publicains se sont à nouveau révélés être des fait lors du premier lock-out national entre mars et juillet. Le i bulletin dernières nouvelles et analyses One est titulaire de la licence Sharon Hookings, qui dirige The Red Hart à Blaisdon, Gloucestershire, et qui fait des emplettes pour les résidents vulnérables, organise un quiz en ligne tous les vendredis et vend des pizzas à emporter. Deux livres de chaque vente sont reversées à une école locale. Soutien de la pub «Ce verrouillage est différent, avec des besoins différents au niveau local», a-t-elle déclaré. «Il n’y a pas la même demande pour le magasin du village que nous avons exploité dans le pub la dernière fois. «Cependant, nous faisons des emplettes pour tous les résidents vulnérables qui en ont besoin et proposons des plats à emporter pendant le week-end.» Le travail a été mis en évidence par PubAid, une organisation qui cherche à défendre les publicains à travers le pays. Son co-fondateur Des O’Flanagan a déclaré: «Ce deuxième verrouillage national, qui vient juste après d’autres restrictions, frappe durement les pubs – bien que cette fois, les titulaires de licence et leurs clients soient mieux préparés. «De nombreux pubs ont continué à offrir les plats à emporter et les livraisons qu’ils avaient commencé lors du premier verrouillage, ils sont donc déjà opérationnels pour celui-ci. De nombreux pubs ont continué à offrir les plats à emporter et les livraisons lors du deuxième verrouillage national (Photo: Yui Mok / PA) «Le soutien des pubs pour leurs communautés est à la fois physique, car ils fournissent de la nourriture et d’autres fournitures vitales, et, tout aussi important, émotionnel, avec de nombreux pubs offrant un visage amical et une conversation aux personnes âgées et vulnérables qui se sentiraient autrement très isolé. «Le bien-être mental de la nation était une grande préoccupation lors du premier verrouillage, et les pubs, en tant que centres sociaux de leurs communautés, peuvent nous aider tous à rester connectés au cours des prochaines semaines.» PubAid a également signalé Sally Pickles, propriétaire de The Bowgie Inn à Crantock , au nord des Cornouailles, qui se concentre sur la santé mentale des gens en emmenant les gens dans des «marches numériques» gratuites via Facebook en direct. Lors du premier verrouillage, ses aventures ont été appréciées par un demi-million de personnes à travers le monde.Nourriture et plusAlors qu’à The Hope à West Norwood, dans le sud de Londres, des dîners rôtis gratuits ont été fournis aux personnes vulnérables à proximité grâce aux dons du club de football local, et chez The Dog & Parrot à Eastwood, près de Nottingham, Kathryn et David Boam ont fait des emplettes pour des voisins âgés et ont récupéré leurs ordonnances. Tim Bird, de The Roebuck, dans le Cheshire, a vendu des repas à chauffer à la maison tout au long de la fermeture, et est maintenant passé à la nourriture de Noël pour alléger l’ambiance. «Je pense que les clients ont salué nos efforts pour apporter une joie festive précoce à cette déprimante. « Tout ce que nous avons fait pendant le premier verrouillage consistait à garder nos pubs visibles et pertinents. » Maintenant, les gens m’ont dit que nous avons aidé à créer de bons souvenirs de verrouillage localement, nous allons donc essayer de faire de même pour le reste de ce mois.

