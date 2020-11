Les hauts conservateurs exhortent Boris Johnson à nommer un chef de cabinet qui porte un «  pantalon de grand garçon  »

Les hauts conservateurs ont exhorté Boris Johnson à profiter du départ de son directeur des communications pour installer un «poids lourd sérieux» comme son nouveau chef de cabinet et «réinitialiser» ses relations avec le parti. Le Premier ministre a perdu mercredi l’un de ses plus proches conseillers politiques lorsque Lee Cain a quitté son poste après s’être retrouvé impliqué dans une lutte pour le pouvoir dramatique avec la fiancée du Premier ministre Carrie Symonds. Les députés conservateurs appellent maintenant M. Johnson à saisir l’opportunité de remplacer l’ancien militant de Vote Leave par un chef de cabinet qui peut reconstruire des ponts avec les banquettes et «maîtriser» l’opération de Downing Street. Le vétéran conservateur Sir Roger Gale a averti que la lutte pour le pouvoir à Downing Street était une «distraction» de la pandémie de coronavirus et des négociations commerciales post-Brexit, et a dit à M. Johnson de nommer un chef de cabinet qui portera un «pantalon de grand garçon». Le gouvernement, et Downing Street en particulier, devrait concentrer tous ses efforts sur la pandémie et sur la fin du jeu du Brexit, et franchement, il s’agit d’une distraction qui ne peut et ne doit pas avoir lieu, et le Premier ministre doit attrapez-le », a-t-il insisté. «Pour mon argent [Dominic] Cummings est un handicap et ce dont le premier ministre a besoin et mérite, c’est un chef de cabinet de premier ordre qui est un poids lourd sérieux. ses commentaires, affirmant qu’il y a eu «malheur» sur les bancs d’arrière-ban en ce qui concerne l’administration de M. Johnson. «Les députés se sont sentis exclus du processus décisionnel, et ce n’est pas un secret», a-t-il déclaré à la BBC. et sa représentation à la Chambre des communes. »Guto Harri, qui était directeur des communications de M. Johnson pendant son séjour à l’hôtel de ville de Londres, a suggéré que le changement de personnel constituerait une« excellente occasion de réinitialiser ce gouvernement et de rétablir Boris Johnson en tant que politicien qu’il était quand il était politiquement réussi et populaire. »Le Premier ministre reprend le contrôle Depuis son arrivée au pouvoir, l’opération de M. Johnson à Downing St a été dirigée par des chiffres de Vote Leave, ce qui a incité les députés à critiquer qu’elle vise à faire campagne et non à gouverner. . Jake Berry, ancien ministre conservateur et proche allié du Premier ministre, a déclaré à ITV: « Le départ de Lee Cain montre, je pense, que le Premier ministre reprend le contrôle de son gouvernement. » Il passe d’une opération de campagne à une opération uniquement axée sur le bon gouvernement. Je pense que c’est une bonne décision pour le premier ministre.

