Les gens riches ne devraient pas pouvoir sauter la file d’attente prioritaire pour la vaccination, dit Jonathan Van Tam

Le médecin-chef adjoint de l’Angleterre a déclaré que tout vaccin Covid-19 devrait être distribué en fonction de la priorité clinique plutôt que de permettre aux personnes plus riches de payer pour sauter la file d’attente.Lors d’un briefing sur le vaccin Pfizer / BioNTech mercredi, le professeur Jonathan Van-Tam a déclaré qu’il n’était pas au courant des plans pour permettre aux gens de payer pour un accès prioritaire. Dernières nouvelles et analyses de la newsletter i. Et il a dit qu’il ne pensait pas que cela devrait être autorisé car il était plus important de donner la priorité à la distribution des vaccins en fonction de «qui en a besoin», Priorité aux personnes vulnérables et aux personnes âgées Le professeur Van Tam a participé à un briefing de Downing Street aux côtés du chef de l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) et du président du Comité mixte de la vaccination et de l’immunisation pour discuter des progrès positifs de la Vaccin Covid-19 Le vaccin doit être distribué en fonction de la priorité clinique (Photo: Reuters) Les premières doses du vaccin pourraient, si elles sont approuvées, être di stribué au Royaume-Uni dès le mois prochain. On s’attend à ce que la première priorité soit donnée aux agents de santé, qui seraient suivis par les membres vulnérables et plus âgés de la société.Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré mardi aux députés que la priorité serait également accordée au personnel et aux résidents des centres de soins. Pour payer pour obtenir un vaccin plus rapidement, le professeur Van Tam a déclaré: «L’une des choses que j’aime dans le NHS, c’est qu’il est là pour tout le monde, quel que soit leur niveau de richesse ou qui ils sont dans la société. C’est un principe vraiment important pour moi, personnellement. En savoir plus Vaccin Covid: Les médecins mettent en garde contre les défis de la vaccination contre le coronavirus pour les généralistes déjà sous pression Santé, pas de richesse Il a déclaré qu’il n’était au courant d’aucun projet visant à envisager un arrangement où les gens pourraient payer en privé pour obtenir un vaccin en premier, bien que «ce soit une conférence ministérielle «Je vous donne mon point de vue en tant que clinicien sur le fait que je pense que ces vaccins doivent être prioritaires pour ceux qui en ont besoin et non pour ceux qui peuvent se permettre de les payer en privé.» Personnel et résidents des centres de soins pourrait avoir la priorité du vaccin (Photo: Getty) Il a déclaré qu’il avait déjà encouragé sa mère de 78 ans à être prête à prendre un vaccin contre le coronavirus dès que possible.A demandé si des personnalités gouvernementales de premier plan comme lui ou le Premier ministre devrait d’abord prendre un vaccin pour prouver au public qu’il était sûr, a déclaré le professeur Van-Tam lors d’un briefing de Downing Street qu’il serait «en tête de la file d’attente» s’il était autorisé. «Si je pouvais être le premier en ligne Je serais mais h Nous avons dit qu’il était un homme de 56 ans avec une condition à risque moyen à élevé, donc il y avait des gens avec une plus grande priorité. «Si je pouvais, à juste titre et moralement, être au tout premier rang de la file d’attente, alors je le ferais donc, parce que je fais entièrement confiance au jugement de la MHRA sur la sécurité et l’efficacité », a-t-il déclaré. notre système. « Si je pouvais être en tête de la file d’attente, alors je le serais. » Je pense que le « test de maman » est très important ici. Ma mère a 78 ans, elle en aura 79 bientôt, et je lui ai déjà dit: « Maman, assurez-vous que lorsque vous serez appelée, vous êtes prête, soyez prête à prendre cela, c’est vraiment important pour vous à cause de votre âge » Le comportement des vaccins pourrait dicter l’ordre de priorité Le professeur Wei Shen Lim du Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation a déclaré que les vaccins peuvent se comporter différemment avec les personnes âgées que les personnes plus jeunes, ce qui «peut bien sûr avoir un impact sur la façon dont nous priorisons l’utilisation des vaccins». les vaccins deviennent disponibles, nous pouvons prioriser les vaccins différemment pour différentes personnes », a déclaré le professeur Shen Lim. Et le Dr June Raine, responsable de la réglementation des soins de santé de la MHRA, a déclaré qu’il examinerait« très attentivement »la sécurité et l’efficacité d’un vaccin chez les personnes âgées. Elle a ajouté qu’il n’y avait «absolument aucune chance» que la MHRA fasse un compromis sur les normes de sécurité afin de précipiter un vaccin. Aucun compromis sur la sécurité Le Dr Raine a déclaré lors d’un briefing de Downing Street: «C’est un point extrêmement important. En savoir plus Vaccin Covid 19: les résidents et le personnel des foyers de soins doivent avoir la priorité alors que le NHS se prépare à déployer un nouveau vaccin «Bien que nous ayons adapté nos processus pour entreprendre notre examen rigoureux de l’efficacité et de la sécurité de manière continue, il n’y a absolument aucune chance que nous fera des compromis sur les normes de sécurité ou d’efficacité. «Les étapes qui aident à rassurer à ce sujet incluent notre comité consultatif d’experts indépendants, qui constitue une couche d’indépendance encore plus grande.

