Les escadrons Star Wars obtiennent gratuitement de nouveaux navires, une carte et des matchs personnalisés

Alors qu’EA et Motive s’étaient engagés à soutenir Escadrons Star Wars avec des corrections de bogues et des ajustements de réglage, la position initiale sur le jeu Starfighter était qu’il ne recevrait pas de mises à jour de contenu importantes telles que des navires, des cartes ou des modes ajoutés. Cela ressemble au succès de Escadrons a réussi à changer leur mélodie, cependant. À partir du 25 novembre et en décembre, Escadrons Star Wars reçoit quelques nouveaux vaisseaux, une nouvelle carte (ish) sur laquelle jouer et quelques autres nouvelles fonctionnalités, via une mise à jour gratuite.

La nouvelle carte à venir est Fostar Haven, un environnement qui est techniquement déjà en Escadrons Star Wars comme le prologue de la campagne solo. Fostar Haven est ajouté aux listes de lecture Fleet Battles et Dogfight, de sorte que les joueurs en ligne pourront revivre cet endroit unique qui comprend un côté fermé dans les chantiers navals ainsi qu’un espace ouvert pour combattre. Fostar Haven sortira le 25 novembre aux côtés de certains ajout de composants de vaisseaux qui devraient aider les différents types de vaisseaux à être un peu plus flexibles au combat et à mieux soutenir l’équipe.

En décembre, les joueurs recevront deux nouveaux chasseurs d’étoiles, un pour chaque côté du combat. La Nouvelle République ajoute le B-Wing à sa flotte, un long navire demandé par les fans que les joueurs ont été déçus ne faisait pas partie de la version originale. Il sera classé comme un bombardier, mais conservera son cockpit gyro unique et ses ailes pivotantes, ainsi que quelques composants spécifiquement pour ce navire. Il y aura aussi un spécial Épisode VI variante cosmétique.

Du côté de l’Empire, les joueurs entreront dans un TIE Defender, classé comme combattant. Le TIE Defender recevra des boucliers, fidèles à son nom, ainsi que quelques composants uniques. Motive dit que ces deux navires s’intègrent très bien dans la composition d’une flotte sans se sentir maîtrisés, chacun avec un style de jeu très spécifique.

Décembre introduira également des matchs personnalisés pour Escadrons Star Wars, permettant aux gens d’organiser des matchs privés avec des amis et leur permettant de personnaliser un certain nombre d’aspects «comme les modificateurs de coque / bouclier / dégâts, la modification de la santé des vaisseaux capitaux, la restriction de certains chasseurs d’étoiles et d’autres outils pour vous aider à changer votre façon de jouer.» Un navigateur de serveur de matchs personnalisé permettra aux joueurs de trouver facilement des matchs avec des amis ou de sauter dans des jeux personnalisés ouverts avec des personnes aléatoires.

Les mises à jour de contenu de novembre et décembre seront gratuites et comprendront également plus de corrections de bogues, de réglage de l’équilibre et de petits ajustements qui seront révélés plus près de la version de chaque mise à jour.

On ne sait pas s’il s’agit d’un ensemble spécial de mises à jour de contenu ou si Motive prévoit de continuer à soutenir le jeu avec encore plus de cartes, de modes et de vaisseaux à l’avenir. L’un des plus gros inconvénients que nous avons notés dans notre revue était qu’un jeu en ligne comme celui-ci mérite l’attention et le soutien à long terme du développeur afin de prospérer. Plus tôt ce mois-ci, Motive a publié une série de Mandalorien– des cosmétiques sur le thème pour célébrer la saison 2 de l’émission, y compris une figurine de tableau de bord The Child (Baby Yoda).

Jouez-vous toujours Escadrons Star Wars? Êtes-vous impatient de voir le jeu bénéficier d’un contenu et d’une assistance supplémentaires alors qu’EA avait initialement indiqué que ce ne serait pas le cas?

[Source: EA]