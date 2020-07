Les élections laissent 4,5% à La 1 et 6,7% à LaSexta, c’est pourquoi «La casa fuerte» gagne (16,6%)

« Bones » « Hope in horror »: 280 000 et 2,6%

«Connaître et gagner: week-end»: 435 000 et 4%

«Clip vidéo»: 9 000 et 1,8%

«J’adore la télé»: 16 000 et 2,2%

«Mieux appeler kiko»: 25 000 et 2,1%

«Got talent: the best in the world»: 302 000 et 11,2%

«Got talent: the best in the world»: 650 000 et 13,8%

«Socialite by butterfly net»: 1 337 000 et 16,8%

Antenne 3

«Bestial»: 18 000 et 3,7% «Pelopicopata»: 32 000 et 5% «Pelopicopata»: 43 000 et 5,2% «Pelopicopata»: 57 000 et 5,3% «Los mas …»: 168 000 et 8,1% Il comprend: – «Le + le plus drôle à la télé»: 169 000 et 8,1% «Centimètres cubes»: 194 000 et 5,7% «Los mas …»: 182 000 et 4,3% Il comprend: – «Los más tv»: 182 000 et 4,3% «Cuisine ouverte par karlos arguiñano» «Haricots blancs aux poivrons et chorizo»: 227 000 et 4,7% «Cuisine ouverte par karlos arguiñano» «Riz aux palourdes et moules»: 278 000 et 5,2% «Cuisine ouverte de karlos arguiñano» «Omelette de chou-fleur»: 344 000 et 5,4% «La roulette de la chance»: 560 000 et 6,5%

Le 1

«Agrosfera»: 91 000 et 17,5% «Actualités 24h»: 202 000 et 20,6% «Sécurité de la vie»: 240 000 et 11,8% «Commande actuelle, commande au soleil» «Merveilles du monde»: 273 000 et 9,1% ‘Commande actuelle, commande au soleil’ « Un été sans limites »: 415 000 et 10,4% « Espagnols dans le monde » « Moravie, République tchèque »: 395 000 et 8,8% «Espagnol dans le monde» «Maine»: 488 000 et 9,1% « Espagnols dans le monde » « Florianopolis »: 498 000 et 6,9% Il comprend: – «Galice-euskadi: élections 2020»: 453 000 et 6% «Coeur de week-end»: 681 000 et 7,1%

Quatre

«Pure four live»: 3 000 et 0,6% «Mieux appeler kiko»: 3 000 et 0,6% «Surferos tv»: 6 000 et 0,9% «Mauvaises puces»: 42 000 et 4,5% «Mauvaises puces»: 127 000 et 7,2% «Tapas et bars» «Vitoria-gasteiz»: 214 000 et 7,3% Voir aussi Amparo Larrañaga signe pour «Los hombres de Paco» avec un rôle de premier plan «Voyageurs errants» «Voyageurs par voie d’eau»: 258 000 et 7% «Hawaï» «voyageurs errants»: 281 000 et 6,8% «Îles Bermudes» «voyageurs errants»: 322 000 et 6,8% «Paradis des voyageurs errants» «Madagascar, l’or des Indiens»: 360 000 et 6,1% «Quatre par jour: le week-end»: 442 000 et 5,3%

le sixième

«Unique»: 3 000 et 0,5% ‘Histoires avec … appellation d’origine’ « Cet inconnu, albacete »: 10 000 et 2% «Bestial»: 16 000 et 2,2% «Centimètres cubes»: 31 000 et 2,6% «Qu’est-ce qui ne va pas, docteur?»: 50 000 et 2,5% «Zapaando»: 110 000 et 3,1% «Plus de zapaando»: 92 000 et 2,2% ‘Equipe de recherche’ « Un couple presque parfait »: 185 000 et 4% ‘Équipe d’enquête’ « Les narcotrafiquants de la ville »: 372 000 et 6,3%

Les deux

«C’est l’anglais»: 7 000 et 1,3% «C’est l’anglais»: 5 000 et 0,9% «TV UNED»: 12 000 et 1,7% ‘Les concerts des 2’ « Nous: la musique et les femmes »: 12 000 et 1,1% Voir aussi Barei, dévastée après la mort de son cousin de 14 ans dans un accident de camp «Archéomanie» «Archéologie internationale»: 46 000 et 3% «Médine»: 39 000 et 1,9% «Good news tv»: 64 000 et 2,7% «Shalom»: 64 000 et 2,5% «Dernières questions»: 97 000 et 3,2% «Le jour du Seigneur»: 371 000 et 9,5% Il comprend: – «Sainte Messe»: 371 000 et 9,5% – «Sainte Messe»: 345 000 et 8,9% « Le peuple de Dieu » « Du kerala au sawan »: 161 000 et 3,8%

Informatif:

Le 1