Les dragons de St George Illawarra forment des malheurs, Paul McGregor, Andrew Johns appelle les jeunes joueurs

Le huitième Immortal Andrew Johns a soutenu les fans déçus des Dragons et a encouragé l’équipe en difficulté de la LNR à se tourner vers les jeunes pour les aider à retrouver la forme.

Les Dragons sont toujours sans victoire en 2020 et même après avoir re-signé avec le club l’année dernière, une série de performances lamentables a placé l’entraîneur Paul McGregor sur la sellette.

Avec certains des fans les plus purs et durs de la LNR, beaucoup ont appelé McGregor à partir, mais les restrictions contractuelles et financières au milieu de la pandémie de COVID-19 ont compliqué la question, avec une sortie précoce de « Mary » pouvant coûter la club environ 1 million de dollars pour le payer.

Paul McGregor (Getty)

La légende de la LNR, Andrew Johns, a déclaré qu’il sympathisait avec les fans frustrés des Dragons, mais a suggéré que les joueurs, et non McGregor, pourraient ne pas être la clé pour changer leur forme.

« Les gens paient leur argent et pour beaucoup de fans, c’est leur vie – le club compte beaucoup pour eux », a déclaré Johns sur Comportement immortel de Wide World of Sports segment.

« Et vous voyez la performance de l’équipe et de certains individus … et sur le papier, ils ont encore 4-5 internationaux et des joueurs de State of Origin. Cela ne se fait tout simplement pas. Il est difficile de mettre le doigt sur ce que c’est. »

Le capitaine des Dragons Cameron McInnes défend l’entraîneur Paul McGregor

Johns a déclaré que l’équipe devait simplifier, revenir à l’essentiel et alléger l’ambiance pour retrouver son mojo, et les jeunes pourraient être un moyen approprié de se remettre sur la bonne voie.

« Je pense que leur attaque est beaucoup trop structurée. Ils ne se sont pas adaptés aux nouvelles règles. Il doit donc y avoir des changements. Je pense juste qu’ils doivent mordre la balle Paul McGregor et mettre des jeunes gars et juste prendre une chance sur eux « , a déclaré Johns.

« Si quelque chose les laisse jouer. Tirez-le en arrière et laissez-les s’entraîner et s’amuser. Mettez-leur un sourire, libérez les rênes et laissez-les sortir et jouer. »

« Mais je peux comprendre pourquoi les fans sont sales. »

Les Dragons affrontent les Sharks de Cronulla dans un derby local dimanche soir.