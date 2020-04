Publié le jeudi 30 avril 2020 par Jacob Hall

(Bienvenue à Le flux de quarantaine, une nouvelle série où l’équipe / Film partage ce qu’elle a regardé tout en prenant ses distances sociales pendant la pandémie de COVID-19.)

Les séries: 30 pour 30

Où vous pouvez le diffuser: ESPN +

Le Pitch: Il semble que tout le monde regarde La dernière dance, L’incroyable série documentaire en 10 parties d’ESPN sur la dernière année de l’équipe de rêve des Chicago Bulls. Mais avec seulement deux épisodes sortis chaque week-end, vous pouvez remplir le temps entre les dimanches soirs en explorant les 30 pour 30 série, une bibliothèque de certains des meilleurs documentaires sportifs jamais réalisés.



Pourquoi est-il essentiel de visualiser la quarantaine: La pandémie de COVID-19 a fermé l’industrie du sport, ce qui signifie pas d’arénas bondés et pas de jeux à regarder. Pour certains, c’est dévastateur. Pour les gens comme moi, qui suivent avec désinvolture une poignée d’équipes, je vais très bien. Cependant, ces deux groupes peuvent se rencontrer au milieu avec 30 pour 30, la série de films documentaires ESPN relatant certains des moments les plus grands, les plus étranges et les plus importants de l’histoire du sport. Les meilleurs d’entre eux ne sont pas seulement des chroniques passionnantes et / ou horribles et / ou dévastatrices et / ou triomphantes de joueurs et d’équipes – ce sont des films documentaires extraordinaires qui présentent des voix et des tonalités uniques en plus d’être simplement informatifs.

À ce jour, il existe plus de 100 30 pour 30 films (pas mal pour une série qui, comme son nom l’indique, ne devait avoir que 30 entrées) et je les rattrape sur le service de streaming ESPN +. Et puisque vous utilisez peut-être ce service pour regarder l’extraordinaire La dernière dance, vous devriez également les rechercher. Parce que comme cette série, le meilleur 30 pour 30 les films sont bien plus que des documentaires sportifs. Ce sont des chroniques de la culture et de l’histoire, qui utilisent le sport pour explorer l’humanité et ce qui nous anime. C’est une bibliothèque intouchable, où même les entrées les plus faibles ont tendance à être plutôt bonnes. Cependant, vous devrez peut-être rechercher chaque titre individuel sur l’application, car ESPN + est un cauchemar d’interface utilisateur qui mérite une refonte totale. Rarement autant de contenu génial ont été aussi bien cachés.

Bien que vous ne puissiez généralement pas vous tromper en cliquant sur un épisode de 30 pour 30, voici quelques-unes que je recommanderais dès maintenant.

Jordan monte dans le bus

Alors que le cinéma ici est un peu plus piétonnier que le meilleur 30 pour 30 entrées, le sujet est intrinsèquement fascinant et vaut les 52 minutes. La brève incursion de Michael Jordan dans le baseball après sa première retraite du basket-ball a été largement moquée et rarement examinée. C’est une histoire beaucoup plus intéressante que vous ne l’imaginez et elle fonctionne comme une excellente pièce La dernière dance.

Rodman: pour le meilleur ou pour le pire

En parlant de grands morceaux de compagnon La dernière dance, Rodman: pour le meilleur ou pour le pire propose un long métrage sur la vie étrange et tragique de Dennis Rodman, l’une des figures les plus uniques, mal comprises et controversées du sport américain. Ce doc est vif et émotionnel, utilisant des reconstitutions émouvantes et des touches stylisées pour améliorer l’humour et la tragédie de l’incroyable histoire de la vie de Rodman.

Catching Hell

Certains des 30 meilleurs documents pour 30 utilisent le sport comme excuse pour plonger profondément dans la condition humaine. Catching Hell est très intéressé par l’histoire de Steve Bartman, le fan des Cubs de Chicago qui pensait qu’il attrapait une faute et finit par enflammer le pire absolu du fandom sportif. Cependant, il est plus intéressant de se demander pourquoi une société moderne ressent le besoin de nourrir des superstitions de longue date et comment nous dévorons des boucs émissaires plutôt que d’examiner des faits. C’est un film passionnant et dévastateur.

Les deux escobars

Le documentaire sportif et le vrai documentaire sur le crime se heurtent Les deux escobars, un regard effrayant sur ce que c’était que de jouer au football en Colombie pendant les jours les plus sombres du pays. Le titre fait référence à Pablo Escobar, l’infâme et tout-puissant pilier de la drogue, et Andres Escobar, la plus grande star du football du pays. La façon dont ces deux se croisent, et ce qui en résulte, est l’étoffe des cauchemars.

Le groupe qui ne mourrait pas

Voici un autre grand documentaire sportif qui ne concerne pas vraiment le sport. Le titre fait référence à la fanfare de l’équipe de football des Baltimore Colts, qui a brusquement déménagé à Indianapolis en 1984. Mais même sans équipe pour se rassembler, le groupe est resté ensemble, jouant pour leur communauté et gardant l’espoir qu’une équipe reviendrait leur ville. C’est le genre d’histoire improbable qui fait 30 pour 30 plongée profonde si enrichissante – vous ne saviez jamais cette histoire serait si intéressante et si émouvante.

17 juin 1994

Peut-être le 30 le plus formellement audacieux pour 30 épisodes, 17 juin 1994 n’a pas de narration et pas de têtes parlantes. Il s’agit d’un long montage de l’un des jours les plus importants de l’histoire du sport, un jour où les équipes et les joueurs faisaient une histoire discrète dans apparemment tous les sports majeurs… tout en O.J. Simpson a dirigé la police sur les poursuites les plus célèbres de tous les temps dans son Bronco blanc. Vous n’avez pas besoin de connaître les sports de l’époque pour apprécier les prouesses cinématographiques exposées ici.

JO: Fabriqué en Amérique

En parlant de 30 pour 30 documents sur O.J. Simpson, voici peut-être le couronnement de toute la série. Ce documentaire massif, d’une durée de près de huit heures, a déclenché des discussions sur le fait qu’il s’agisse d’un film (il a remporté l’Oscar du meilleur documentaire!) Ou d’une série télévisée (il a été diffusé en cinq parties sur ESPN après un festival!), Mais tout le monde semble d’accord que ce regard complet sur le procès pour meurtre de l’ancienne légende du football OJ Simpson est l’un des films de fiction les plus remarquables jamais réalisés. Période.

