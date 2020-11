Les deux sièges du Sénat géorgien sont à gagner

Joe Biden a remporté l’élection présidentielle américaine. Mais tous les yeux sont maintenant tournés vers la Géorgie – et ses deux précieux votes au Sénat, qui sont à gagner en janvier, et pourraient décider si le président élu est en mesure de faire adopter l’une de ses lois clés. scrutin lorsque les électeurs géorgiens règlent le second tour du Sénat. Mais tant les républicains que les démocrates espèrent que les électeurs l’oublieront. pour amener les électeurs à retourner aux urnes. Pour les républicains, cela signifie se nourrir des frustrations liées à la défaite de Trump, des allégations sans fondement de fraude électorale généralisée et de la peur du programme politique du président élu Joe Biden. Mais leur plus gros tirage – Trump lui-même – ne s’est pas encore engagé publiquement à user de son influence pour faire sortir les électeurs, un silence qui inquiète certains républicains.Les démocrates, quant à eux, espèrent conserver l’intensité d’une opération terrestre alimentée par l’opposition à Trump et ses politiques – même si le président a perdu la Maison Blanche.Les électeurs en Géorgie se rendront aux urnes très bientôt une fois de plus Photo: AP / Ben Gray) Les deux concours du Sénat offrent une mesure précoce de l’empreinte politique durable de Trump et si les deux partis peut maintenir l’élan dans l’ère post-Trump. Les plans du président ne sont toujours pas clairs. Alors qu’il fume sur sa perte, il a été visiblement silencieux sur le second tour entre les sénateurs républicains sortants David Perdue et Kelly Loeffler et leurs challengers respectifs Jon Ossoff et Raphael Warnock. Le président se concentre principalement sur son propre avenir politique, y compris la possibilité de se présenter à nouveau à la présidence en 2024, selon trois conseillers de la Maison Blanche et de campagne qui se sont exprimés sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à parler publiquement de délibérations privées. le pressent de s’engager, en espérant qu’il voit les courses comme un moyen d’atténuer sa propre perte et de préserver sa politique. « Je ne peux pas penser à un meilleur moyen pour lui de se venger des démocrates que d’obtenir ces deux sièges », a déclaré Le stratège républicain Scott Jennings, conseiller politique de longue date du chef de la majorité au Sénat Mitch McConnell.Le républicain du Kentucky a besoin de M. Perdue ou de M. Loeffler pour gagner la réélection pour obtenir la majorité du GOP qui lui permettrait de bloquer les propositions les plus ambitieuses de Biden, telles que l’expansion de l’Abordable. Care Act, révisant le réseau énergétique du pays et abrogeant certaines réductions d’impôts de Trump. En savoir plus Le président élu Joe Biden dit qu’il est temps pour l’Amérique de s’unir après avoir remporté les élections américaines. Deux victoires démocrates donneraient un Sénat 50-50, la vice-présidente élue Kamala Harris tenant le vote décisif. Cela inclinerait la chambre vers les démocrates et garantirait que le programme de Biden obtiendrait au moins une audition au Sénat sous le chef de la majorité en puissance Chuck Schumer de New York.Certains à la Maison Blanche voient la Géorgie comme une position finale pour une opération politique blessée par le rejet national. Le vice-président Mike Pence doit faire campagne en Géorgie la semaine prochaine, a confirmé la campagne de Perdue jeudi dans un communiqué indiquant également que le sénateur «souhaiterait (Trump) en Géorgie à tout moment». Les républicains sont conscients qu’une impulsion de M. Trump pourrait être nécessaire pour surmonter une infrastructure démocratique bien financée en Géorgie qui, après des années d’organisation, a finalement transformé le bastion républicain en un champ de bataille. Les résultats ne sont pas encore certifiés et un recomptage manuel probable se profile, mais Biden mène Trump par environ 14000 votes sur 5 millions de voix.

