Les dates de tournage de Venom 2 sont inconnues, selon le producteur – / Film

Venin 2 n’a pas besoin de laisser le carnage se produire alors que toute l’industrie cinématographique est déjà en plein désarroi à cause de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Les productions cinématographiques étant temporairement fermées dans le monde entier, Sony Pictures a également été contraint de repousser la date de sortie de son profil Venin suite malgré la production d’emballage de film. Comme tous les grands films de bandes dessinées, Venom: qu’il y ait du carnage devrait passer par un vaste processus de post-production qui implique des reprises. Mais à mesure que la pandémie se poursuit, Venin 2 producteur Dan Wilson ne sait pas quand ces reprises pourraient raisonnablement être terminées.

Dans une interview avec Vanity Fair, le producteur Dan Wilson a confirmé le statut actuel de Venom: qu’il y ait du carnage, qui a été l’une des rares productions qui a eu la chance de terminer le tournage avant que la pandémie de coronavirus n’arrête Hollywood. Cependant, le Venin 2 la production n’a pas eu la chance d’être complètement terminée, car les tournages de films requis, qui font régulièrement partie d’un processus de superproduction à gros budget, devraient encore être terminés. Mais Wilson a révélé qu’il n’y a pas encore de date fixe pour Venin 2 nouvelles prises de vue à terminer:

« Personne ne veut entrer dans un environnement qui va être risqué et cela vaut aussi pour les membres d’équipage. Ce n’est pas seulement le talent. C’est tout le monde impliqué sur le plateau. Il y a de la nervosité et c’est naturel et compréhensible. Dans les plans dont nous avons discuté, ils en ont certainement tenu compte et nous verrons quand nous y arriverons, je suppose. «