Les créateurs de Tik-Tok craignent de perdre leurs followers et Trump l’interdit

Les troubles entre le monde grandissent de jour en jour, la pandémie de coronavirus faisant des ravages sur la planète. Et tuant des millions de personnes à grande échelle. Et la cause profonde de tout cela est la Chine. qui a gardé maman sur le virus mortel et n’a jamais eu l’intention d’en parler à personne. Ce qui a plongé le monde dans la terreur et l’effondrement de l’économie, beaucoup souffrent encore à ce jour. Et en plus de cela, une soudaine violation de données d’une société multinationale américaine Cognizant s’est produite. Et peut-être altéré, combiné avec une pandémie de coronavirus. Les États-Unis pensent qu’il s’agit d’une tentative de la Chine, de paralyser l’économie américaine. Et en représailles, le président Donald Trump envisage d’interdire «Tik-Tok». Une plate-forme de médias sociaux chinois. Pour couper la source de revenus de la Chine, et beaucoup de gens craignent de perdre leurs abonnés. Lisez la suite pour obtenir le côté complet de l’histoire.

L’interdiction possible de Tik-Tok aux États-Unis.

Lundi, le secrétaire d’État des États-Unis, Mike Pompeo, a annoncé aux nouvelles du renard que. Le gouvernement américain envisage d’interdire Tik-Tok. Concernant la guerre des données et les problèmes de sécurité nationale. En Inde, le Premier ministre Narendra Modi a finalisé l’interdiction de Tik-Tok et d’autres 59 applications chinoises. En représailles à la Chine, pour avoir utilisé la violence contre l’armée indienne à la frontière. Cette récente décision de l’Inde semble avoir inspiré le président Donald Trump, à envisager l’interdiction de Tik-Tok. Comme mesure stricte contre la Chine pour la pandémie de coronavirus.

Préoccupation des gens face à l’interdiction de Tik-Tok.

Alors que les informations sur l’interdiction éventuelle de Tik-Tok ne sont pas claires. Les gens expriment leurs sentiments sur l’interdiction potentielle. En leur rappelant de créer une sauvegarde de leurs données et en se remémorant les bons moments qu’ils ont passés sur l’application. Surtout les jeunes, qui sont dévastés par l’interdiction éventuelle de l’application. Comme la majeure partie de la carrière des jeunes repose sur le tik tok et la fanbase. L’application les a aidés à se connecter et à développer un public plus large sur la plateforme.

Les gens se déplacent vers d’autres plateformes.

Alors que le Tik-Tok a changé la donne pour un public très restreint qui a gagné un public impressionnant sur la plate-forme. Les personnes touchées par l’actualité demandent à leurs abonnés de les suivre sur les différentes plateformes de médias sociaux. D’un autre côté, de nombreux influenceurs qui ont un énorme fan suivent sur d’autres plateformes. Comme Instagram, Youtube, ne sont pas concernés par cette nouvelle.