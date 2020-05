Les créateurs de bandes dessinées s’unissent pour que le Téléthon aide les magasins de bandes dessinées canadiens

Crédit: Soyez nos héros, Canada!



Un groupe de détaillants canadiens de bandes dessinées organise un téléthon Facebook Live au profit de leurs collègues magasins de bandes dessinées canadiens qui ont été touchés par la pandémie de COVID-19. Soyez nos héros, Canada! aura lieu les 16 et 17 mai, avec des apparitions prévues par Chip Zdarsky, Jason Fabok, Ken Lashley, Michael Cho, Svetlana Chmakova, et plus encore.

« Ce qui a commencé comme une conversation entre quatre détaillants sur la façon dont nous pourrions faire la promotion croisée de nos magasins s’est transformé en cette idée d’une collecte de fonds nationale pour aider à préserver le paysage unique de la bande dessinée au Canada », a déclaré l’organisatrice Jennifer Haines, propriétaire de la chaîne de magasins de bandes dessinées de l’Ontario The Dragon. . «Aujourd’hui plus que jamais, nous devons nous unir pour nous soutenir mutuellement et fournir à nos communautés respectives un moyen de rester en contact, tout en protégeant les détaillants qui, autrement, risqueraient de passer entre les mailles du filet du gouvernement.

Les autres créateurs engagés sont Adam Gorham, Andy Belanger, Brendan Fletcher, Casey Parsons, Dylan Burnett, Ed Brisson, J. Torres, Jason Loo, Jay Stephens, Karl Kerschl, Ray Fawkes, Richard Pace, Scott Chantler, Seth, Shawn Daly, et Yanick Paquette.

Les détaillants qui organisent cela avec The Dragon sont Gotham Central, Heroes World et Cyber ​​City Comix.

Les fonds amassés par ce téléthon seront collectés et distribués par le Comic Legends Legal Defence Fund (à ne pas confondre avec le Comic Book Legal Defence Fund des États-Unis), une organisation à but non lucratif basée au Canada qui protège la liberté d’expression dans l’industrie détaillants, écoles et bibliothèques, créateurs et éditeurs.