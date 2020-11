Les coiffeurs ferment-ils en lock-out? Que signifient les nouvelles restrictions Covid pour les salons et les barbiers en Angleterre

Le Premier ministre Boris Johnson a annoncé un deuxième verrouillage à l’échelle nationale pour lutter contre le nombre croissant de cas de coronavirus, qui débutera le jeudi 5 novembre et durera quatre semaines. Selon les dernières règles, les entreprises non essentielles telles que les pubs, les restaurants et les magasins de vêtements devront fermer à nouveau, mais que signifient les restrictions pour les coiffeurs, les salons et les barbiers? Voici ce que vous devez savoir pour savoir si les coiffeurs ferment à nouveau. Quelles sont les nouvelles règles de verrouillage pour les coiffeurs? Louise Davies se fait couper les cheveux chez Lannie’s à Worcester, qui a ouvert spécialement un dimanche avant que le nouveau verrouillage national n’entre en vigueur en Angleterre la semaine prochaine (Photo: PA) les barbiers n’ont été autorisés à rouvrir que le 4 juillet, date à laquelle les gens ont pu se faire coiffer pour la première fois en trois mois. Cependant, les dernières règles signifient que tous les commerces non essentiels doivent fermer en Angleterre, y compris les coiffeurs, les salons de coiffure et les barbiers.Le verrouillage aura lieu le jeudi 5 novembre et devrait se terminer le mercredi 2 décembre – bien que le ministre Michael Gove ait a déclaré que le verrouillage national de l’Angleterre pourrait durer plus de quatre semaines, si le taux R n’est pas ramené en dessous de 1,0. forcé de fermer. Chaque fois que le verrouillage est levé, on pense que différentes régions du pays adopteront une stratégie de sortie conforme au système actuel à trois niveaux, en fonction de la gravité de l’infection dans la zone locale.En vertu du système de niveaux de pré-verrouillage, les coiffeurs en Le niveau trois était toujours autorisé à rester ouvert avec l’approbation des autorités locales.Ces règles de verrouillage ne s’appliquent qu’à l’Angleterre, l’Irlande du Nord, l’Écosse et le Pays de Galles mettant en œuvre leurs propres restrictions relatives aux coronavirus de manière indépendante. Quelles sont les autres nouvelles règles de verrouillage? Un deuxième verrouillage national au Royaume-Uni devrait entrer en vigueur à partir du 5 novembre et se terminer le 2 décembre. (Photo: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP) Les écoles, les universités et les lieux de travail resteront ouverts tout au long du verrouillage, mais les magasins non essentiels devront fermer ainsi que tous les points d’hospitalité, de loisirs, d’arts et de divertissement. Tout le monde en Angleterre sera interdit de quitter son domicile, à l’exception d’une liste de circonstances spécifiques, notamment aller à l’école, se rendre au travail si vous ne pouvez pas travailler à la maison, rechercher des soins médicaux ou acheter des fournitures essentielles. Les gens seront également autorisés à faire de l’exercice ou à aller à l’extérieur pour des «loisirs» tels que s’asseoir dans un parc, sans limite à la fréquence à laquelle vous pouvez le faire. Les services religieux seront interdits, mais les églises, les mosquées et les synagogues peuvent rester ouvertes à la prière privée. Les voyages à l’étranger seront interdits sauf à des fins professionnelles essentielles, et le programme de congé sera prolongé d’un mois supplémentaire pour mettre fin aux pertes d’emplois massives.

HP Concept Adaptateur karcher k lock - 3/8M nouvelle génération Adaptateur pour se brancher sur les nouvelles poignées Karcher avec gâchette à l'arrière. System K-Lock 2017.

HP Concept Adaptateur karcher k lock - M22M nouvelle generation Adaptateur pour se brancher sur les nouvelles poignées Karcher avec gâchette à l'arrière. System K-Lock 2017.

Biostime Ferments Lactiques Nourrisson 14 sachets Les sachets de Ferments Lactiques des laboratoires Biostime ont été conçu pour les nourrissons dès la naissance. Grâce à leur composition, ils apportent à votre bébé 3 souches de Ferments lactiques : Lactobacillus helveticus Rossel-52, Bifidobacterium infantis Rossel-33, Bifidobacterium bifidum Rossel-71.

Lekue Kit préparation d'aliments fermentés Lekue Avec le kit de préparation d'aliments fermentés, préparez des aliments fermentés et sains chez vous bien plus facilement que vous ne le pensiez ! Complet, votre kit est composé de 2 bocaux en verre avec couvercle et soupape d'évacuation du CO2. Résistant, les bocaux sont fabriqués en verre qui n'absorbe pas

Biostime Ferments Lactiques HMO 28 sticks Biostime Ferments Lactiques HMO est un complément alimentaire qui se présente sous forme de sticks. Il est composé de 4 souches de Ferments lactiques : Lactobacillus helveticus, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium infantis. Ainsi que d'un oligosaccharide HMO, composant du lait

Lekue Kit préparation d'aliments fermentés Lekue Avec le kit de préparation d'aliments fermentés, préparez des aliments fermentés et sains chez vous bien plus facilement que vous ne le pensiez ! Complet, votre kit est composé de 2 bocaux en verre avec couvercle et soupape d'évacuation du CO2. Résistant, les bocaux sont fabriqués en verre qui n'absorbe pas