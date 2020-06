Les cinémas devraient être ouverts à 90% pour le principe dans les salles – / Film

Bien que la pandémie de coronavirus (COVID-19) soit toujours en vigueur, les 50 États ont commencé à libérer leurs restrictions de séjour à la maison, les entreprises à travers le pays reprenant lentement vie. Mais qu’est-ce que cela signifie pour les cinémas? Les théâtres à travers le pays sont restés fermés depuis que les verrouillages ont été imposés à la mi-mars, mais Association nationale des propriétaires de théâtre, qui représente des salles de cinéma aux États-Unis, prévoit que 90% du marché mondial du théâtre sera ouvert d’ici juillet – le mois Christopher NolanBlockbuster très attendu Principe devrait ouvrir dans les salles.

L’Association nationale des propriétaires de théâtre (OTAN) est optimiste quant à la remise en service de la plupart des théâtres du monde Principe arrive en salles 17 juillet. Un porte-parole de l’OTAN, qui représente 68 000 écrans dans 99 pays, a déclaré à Business Insider qu’ils s’attendent à ce qu’environ 90% des cinémas du monde entier soient ouverts à temps pour PrincipeSortie en salles. Mais si les théâtres seront sûrs à fréquenter d’ici là, c’est une autre question.

Les théâtres dépendent de grands piquets comme Principe pour relancer leurs entreprises en déclin – le box-office a connu ses pires résultats dans l’histoire, et AMC Theatres, la plus grande chaîne de cinémas aux États-Unis, est au bord de la faillite. D’un autre côté, Warner Bros Pictures a besoin de 80% des salles de cinéma ouvertes dans le monde afin de justifier le maintien de la date de sortie du 17 juillet pour Principe.

Cependant, cette affirmation de 90% serait une référence que l’OTAN communique aux principaux distributeurs, et non un chiffre confirmé de manière indépendante, selon IndieWire. Le nombre couvre la part de marché que ces théâtres représentent, et non le nombre réel de théâtres. C’est un objectif qui pourrait s’avérer difficile à atteindre sur les marchés de New York et de Los Angeles, qui représentent environ 14 à 15% du brut annuel national sur 52 semaines, a déclaré le président de la distribution intérieure de Paramount, Chris Aronson, à IndieWire. Ceci, alors que les cas de coronavirus augmentent en Californie, bien que New York semble avoir aplati sa courbe. Néanmoins, les théâtres de New York devraient être les derniers à être pleinement opérationnels, note IndieWire.

Il est probable que ces chiffres optimistes de réouverture de théâtre ont été publiés par l’OTAN pour rassurer les investisseurs et Warner Bros. qu’une date de sortie en juillet est toujours viable pour Principe. Cependant, avec Cinemark entamant sa réouverture sans imposer de masques à ses clients, il n’est pas certain que le public risque de se rendre au cinéma pour le film d’action très attendu de Nolan juste pour tomber malade.

