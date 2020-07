Les chemins de fer sont désormais contrôlés par le secteur public, selon un rapport officiel, alors que la nationalisation se rapproche

La nationalisation des chemins de fer s’est rapprochée vendredi, alors que le chien de garde britannique des statistiques a déclaré que les compagnies ferroviaires faisaient désormais partie du secteur public grâce à une intervention sans précédent de l’État pendant la crise de Covid-19.Le ministère des Transports (DfT) a mis un supplément de £ 2,3 milliards dans le réseau ferroviaire depuis mars pour empêcher les franchises de s’effondrer à un moment où le nombre de passagers est record.Les ministres ont attaché des conditions strictes au sauvetage qui, selon l’Office for National Statistics, équivaut à un «contrôle par le secteur public» des chemins de fer britanniques, ce qui signifie que le passif des entreprises ferroviaires doit être légalement inclus dans les comptes du gouvernement – semblable aux prêts étudiants, qui sont administrés de manière privée mais garantis par l’État.Le bulletin d’information politique a coupé le bruit Le gouvernement a insisté sur le fait que le changement n’est que technique et sera inversé une fois la crise est terminée, mais les partisans de la nationalisation ont affirmé que cela montre que l’État augmente progressivement le niveau de contrôle dont il dispose sur les chemins de fer. Le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a promis de revoir le système de franchise existant, mais il est considéré comme peu susceptible d’adopter une renationalisation à grande échelle.Garantie des risques L’ONS a souligné que le gouvernement avait accepté de garantir tous les risques financiers supportés par les sociétés ferroviaires en échange du maintien des services. fonctionnant avec les mêmes prix de billets que d’habitude et acceptant de ne pas modifier la taille de leurs effectifs. Les entreprises sont également interdites d’emprunter de l’argent au secteur privé.Les nouveaux chiffres montrent que le montant total d’argent remis aux 14 différentes entreprises entre mars et juin était de 2,28 milliards de livres sterling, le sud et le grand ouest étant les plus grands bénéficiaires. L’Association des navetteurs britanniques a déclaré: «Bien que très dysfonctionnel, il est clair qu’un processus de renationalisation est en cours.» Un porte-parole du DfT a déclaré: «Nous avons pris des mesures sans précédent pour protéger notre chemin de fer tout au long de la pandémie, en utilisant des mesures d’urgence pour maintenir les trains courir pour les travailleurs clés, protéger des milliers d’emplois de première ligne et veiller à ce que nos chemins de fer soient prêts à soutenir notre reprise nationale après Covid-19. La décision d’aujourd’hui reflète simplement ces accords temporaires. Cela n’aura aucun effet sur les passagers, le personnel ou la gestion de notre chemin de fer, et nous avons pleinement l’intention que les opérateurs privés continuent de jouer un rôle essentiel dans l’amélioration des trajets ferroviaires. »Paul Plummer, directeur général de l’organisme industriel Rail Delivery Group , a ajouté: «Il s’agit d’un changement comptable temporaire qui reflète le degré d’implication du gouvernement dans la circulation des trains pendant une urgence nationale. La crise de Covid offre une chance d’évoluer vers une nouvelle façon de gérer le chemin de fer où les contrats placent les clients au centre et les antécédents du secteur privé pour attirer les gens à voyager en train en toute sécurité sont exploités pour stimuler l’économie, l’environnement et le public finances. »

