les batailles juridiques auxquelles il pourrait faire face une fois qu’il ne serait plus président des États-Unis

Lorsque Donald Trump quittera ses fonctions le 20 janvier 2021, il perdra l’immunité de poursuites et pourrait faire face à des batailles juridiques qui ont hanté son passage à la Maison Blanche. Les poursuites pour inconduite sexuelle E Jean Carroll affirme que Donald Trump l’a agressée sexuellement au milieu des années 1990. Trump nie connaître Carroll. (Photo: Eva Deitch pour le Washington Post / Getty) M. Trump a été accusé d’inconduite sexuelle par plusieurs femmes. Il nie les allégations et a juré de poursuivre les femmes mais ne l’a pas fait. Deux des femmes ont intenté des poursuites en diffamation contre lui pour les avoir qualifiées de menteuses. L’un, E Jean Carroll, a accusé M. Trump de l’avoir violée dans les années 1990. M. Trump le nie et conteste la plainte pour diffamation. Summer Zervos, qui allègue que M. Trump l’a agressée sexuellement en 2007, a intenté une action en diffamation après avoir rejeté l’allégation comme étant «bidon». Il a tenté de faire classer l’affaire pendant sa présidence. Le 20 janvier, ces affaires peuvent se poursuivre. Les allégations de silence d’argent En 2018, la mannequin Playboy Karen McDougal et l’actrice de films pour adultes Stormy Daniels ont déclaré avoir eu des relations sexuelles avec M. Trump et reçu des paiements pour se taire, avant l’élection présidentielle de 2016. Cela a conduit à deux enquêtes criminelles. Michael Cohen, l’ancien avocat personnel de M. Trump a admis avoir organisé des paiements aux deux femmes. Les paiements ont été poursuivis en tant que violations du financement de la campagne. Cohen a été condamné à trois ans de prison en 2018. Une deuxième enquête criminelle est en cours à New York pour examiner si l’organisation Trump a falsifié les dossiers commerciaux liés aux gains.L’enquête sur la fraude fiscale et bancaire Cyrus Vance Jr, procureur du district de Manhattan, a exigé Les dossiers financiers de Donald Trump, y compris ses déclarations de revenus (Photo: Andrew Harrer / Bloomberg / Getty) En 2019, le procureur du district de Manhattan, Cyrus Vance, a demandé (une assignation) à M. Trump de divulguer des documents et des dossiers financiers, dont huit ans de ses déclarations de revenus. Lorsqu’il a demandé les retours, M. Vance a fait référence à «des rapports publics faisant état d’une conduite criminelle potentiellement étendue et prolongée au sein de l’organisation Trump». Les allégations incluent une éventuelle fraude à l’assurance et à la banque. Un autre dossier déposé en septembre a mentionné la fraude fiscale comme un crime hypothétique qui pourrait être établi si des preuves pouvaient l’étayer. À New York, certains types de fraude fiscale peuvent entraîner de longues peines de prison. L’enquête sur la fraude immobilière Letitia James, la procureure générale de New York, qui mène une enquête civile pour savoir si l’organisation Trump a commis une fraude immobilière (Photo Peter Foley / Bloomberg / Getty) Depuis mars 2019, le procureur général de New York, Letitia James, a été menant une enquête civile pour savoir si l’organisation Trump a commis une fraude immobilière. Cette enquête ramène à Michael Cohen. En février 2019, il a déclaré au Congrès que M. Trump avait gonflé la valeur de ses actifs immobiliers pour garantir des prêts et les sous-estimait pour réduire ses impôts. Mme James a besoin de plus de témoignages et d’informations pour faire avancer l’enquête. De telles enquêtes civiles peuvent entraîner des sanctions financières si des preuves d’actes répréhensibles sont constatées, cela pourrait être suivi d’une enquête pénale. Les cas d’émoluments M. Trump a été accusé d’avoir enfreint les règles contre les «émoluments» pendant sa présidence. Les émoluments font référence aux gains, aux bénéfices ou aux avantages d’un emploi ou d’une fonction publique. Les clauses d’émoluments ont été inscrites dans la Constitution américaine. Il y a trois poursuites civiles distinctes alléguant que M. Trump n’avait pas demandé le consentement du Congrès avant d’accepter les avantages des États étrangers. L’un d’eux cite l’accueil de responsables étrangers au Trump International Hotel de Washington DC comme une violation possible. Ces cas concernent M. Trump en fonction, une fois qu’il quitte, ils sont susceptibles d’être abandonnés.

