Les bars, salons de manucure et salons de tatouage peuvent rouvrir à Los Angeles à partir de vendredi

Les bars, les vignobles, les salons de manucure, les salons de tatouage et autres services de soins personnels peuvent rouvrir dans le comté de Los Angeles dès vendredi s’ils respectent les protocoles de santé publique pour l’assainissement et l’éloignement physique.

Les employés et les visiteurs de tous ces emplacements doivent porter un couvre-visage et rester à 6 pieds des autres lorsque cela est possible.

Les bars ne seront pas autorisés à reprendre les divertissements et les offres de jeux, tels que karaoké, danse, micros ouverts, anecdotes, mélangeurs, rampes de bar, tables de billard ou salles de bowling, conformément aux directives du comté. Les serveurs devront porter des écrans faciaux s’ils interagissent avec des clients qui ne portent pas de couvre-visage pendant qu’ils mangent ou boivent. Les sièges à l’extérieur, lorsqu’ils sont disponibles, doivent avoir la priorité sur les sièges à l’intérieur, et la capacité à l’intérieur ne doit pas dépasser 50% de la capacité maximale habituelle du bar. Les clients ne sont pas non plus autorisés à acheter ou à consommer leurs boissons lorsqu’ils se tiennent à l’intérieur du bar, ni à commander ou à prendre eux-mêmes des boissons au bar. Les bars, pubs, caves et salles de dégustation doivent également «limiter la consommation excessive d’alcool qui pourrait décourager les clients de se conformer à ces directives».

Lisez aussi: Les résidents de la Californie doivent porter des couvre-visages en public, les ordonnances du gouverneur

Pour les salons de manucure, les salons de tatouage et de perçage et autres entreprises de soins personnels, les barries – comme celles fabriquées en plexiglas – doivent être utilisées aux bureaux d’accueil et dans d’autres zones où l’éloignement physique n’est pas possible. Les rendez-vous doivent être échelonnés et aucun rendez-vous sans rendez-vous ne doit être disponible. Les travailleurs ne devraient pas être autorisés à servir plusieurs clients à la fois, et toutes les tables de traitement devraient être recouvertes d’un papier de table, d’une serviette ou d’une feuille propres et remplacées après chaque utilisation. Mis à part les studios d’art corporel, toutes les portes devraient rester fermées pour ces entreprises de soins personnels.

Pour les salons de manucure en particulier, le comté recommande de placer une cloison en plastique entre les clients et le technicien de l’ongle avec « suffisamment d’espace découpé où les mains ou les pieds peuvent être glissés en dessous pour effectuer la manucure ou la pédicure a été fournie, lorsque cela est possible. » Les clients doivent porter leur couvre-visage pendant toute la durée de leur service et les bols de pédicure doivent être nettoyés avec un désinfectant étiqueté comme bactéricide, fongicide et virucide. Les spas et les lavabos doivent également être nettoyés entre chaque utilisation, même si une doublure en plastique jetable est utilisée.

Pour les soins de la peau et les services de cosmétologie, il est recommandé aux esthéticiennes d’utiliser des écrans faciaux lors de la fourniture de traitements au visage d’un client et, par conséquent, de ne pas porter de couvre-visage. Les pots de cire doivent être vidés et désinfectés avant d’être remplis et les travailleurs doivent porter des gants jetables pendant toute la durée du traitement qu’ils dispensent.

Lisez aussi: Les cinémas AMC rouvriront à partir du 15 juillet avec des mesures de sécurité COVID-19

L’annonce intervient le jour même où le comté a signalé 36 nouveaux décès et 1 051 nouveaux cas confirmés de COVID-19.

«COVID-19 a eu un impact sur tout le monde à travers le comté, et nous nous sentons tous épuisés par les exigences de sécurité, mais nous devons encore le trouver en nous-mêmes pour faire notre part pour nous protéger mutuellement de la propagation du virus. À mesure que de nouveaux secteurs rouvriront, nous risquons de perdre tous les progrès que nous avons accomplis pour ralentir la propagation, si nous ne prenons pas toutes les précautions possibles pour éviter d’exposer les autres et nous-mêmes au virus », a déclaré la directrice de la santé publique, Barbara Ferrer.