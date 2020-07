Les appareils photo Galaxy Note 20 Ultra 5G pourraient se répercuter sur les futurs téléphones de la série A, conseils Samsung

Après les rapports que Samsung Electro-Mechanics, la filiale qui fournit les appareils photo des gammes Galaxy S et Note, honorera le La série A avec stabilisation optique de l’image, vient maintenant une prévision plus farfelue.

Au cours de sa conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre, le chef de Samsung Electro-Mechanics a déclaré que leurs caméras à la plus haute résolution se dirigeraient vers la série A de téléphones de milieu de gamme de Samsung, rapporte Le Elec. Attends quoi?

C’est vrai, après qu’il est récemment devenu clair que le pain et le beurre de la division mobile Samsung ne sont pas les téléphones haut de gamme Galaxy S ou Note, mais plutôt la série A, la société se prépare à les embellir davantage et à les rendre plus attrayantes. Ou, comme le dit M. Bae Kwang-wook:

Étant donné que le récemment annoncé Le Galaxy A71 5G porte déjà le capteur 64MP de Samsung, il ne reste qu’une seule option pour des résolutions encore plus élevées sur les membres à venir de la série, et c’est la caméra 108MP qui est dans le Galaxy S20 Ultra et sera dans le Note 20 Ultra, complet avec le kit de zoom optique 5x.

Pour récapituler, les modèles Galaxy A 2021, dont certains pourraient être annoncés dès décembre, si l’histoire le laisse présager, pourraient emprunter les kits d’appareil photo phares du Galaxy S-line ou Note de cette année pour augmenter leur attractivité et élargir la part de marché de Samsung.