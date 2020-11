Les amis de la justice du laboratoire de Dexter méritent un renouveau

Dans l’épisode toujours mémorable de Dial M for Monkey «Rasslor», un lutteur cosmique exprimé par Randy Savage vient sur Terre et fonde son jugement sur la survie de l’humanité sur la question de savoir si leurs plus grands héros peuvent ou non le battre au combat. Les Amis de la Justice essaient chacun de le perdre, laissant les choses à Monkey. Étrangement, c’est basé sur la bande dessinée Annuel Marvel Two-in-One, mais ce n’est pas tant une parodie qu’un récit flagrant avec différents personnages. Un numéro de L’équipe de Deadpool mettant en vedette Thing l’appelle de manière flagrante lorsqu’un extraterrestre ressemblant à Randy Savage envahit un spectacle de lutte.

Ensuite, il y a « Last But Not Beast », la finale originale de Laboratoire de Dexter. Ce scénario d’une demi-heure a permis à Dexter de déclencher accidentellement un kaiju vicieux sur le Japon. En fin de compte, la créature est abattue par les efforts conjoints de Dexter, de sa famille et de Monkey, mais avant tout cela, nous voyons les Justice Friends combattre la bête et perdre horriblement. C’est une énorme comédie d’erreurs où Capital G ne peut atteindre qu’une fraction de la taille du kaiju et personne ne peut endommager la chose stupide. Ils sont enfin terminés lorsque Krunk tente de lancer le monstre dans l’espace, mais cela ne rompt pas la vitesse de fuite et écrase les héros.

Tandis que Laboratoire de Dexter est revenu pour deux autres saisons plus tard, les Justice Friends n’ont fait qu’une seule apparition. Dans «Dexter’s Wacky Races», divers personnages de la série participent à une grande Des courses farfelues parodie et cela comprend un hot rod conduit par les trois principaux amis de la justice. Ils n’ont finalement pas grand-chose à faire dans cette aventure (bien plus que Monkey et Honeydew, qui sont pratiquement oubliés par les scénaristes), mais c’est bien de les voir apparaître une dernière fois.

Cinq ans plus tard, Homme de fer serait sorti dans les salles et tout allait changer. Les personnages sur lesquels sont basés Major Glory, Val Hallen et Krunk font maintenant partie du film le plus rentable de l’histoire du cinéma. Et pourtant, ce sont des notes de bas de page obscures dans le panthéon de Cartoon Network.

Quand j’ai pu parler à Rob Paulsen du retour de Animaniacs Récemment, j’ai fait part de mon intérêt à ce que les Justice Friends reviennent. Paulsen, la voix de Major Glory (décrivant sa performance comme «une combinaison de Fred Baxter et Robert Stack»), semblait assez enthousiasmé par le personnage et a convenu que le créateur Genndy Tartakovsky était bien en avance sur la courbe.

Partager : Tweet