Les albums collaboratifs de Brian Eno avec John Cale et Jah Wobble seront réédités

La chaîne de cinéma européenne Vue sera prête à ouvrir ses portes au Royaume-Uni le 4 juillet, avec un approvisionnement régulier de films de bibliothèque tels qu’une copie 4K remasterisée de « Star Wars: L’Empire contre-attaque » et des premiers films de Christopher Nolan tels que « Inception « – le tout en vue de la sortie le 31 juillet de » Tenet « .

Plutôt que de provoquer de nouveaux maux de tête pour Vue – l’un des plus grands opérateurs de cinéma européens – le retard de deux semaines de Warner Bros. sur le réalisateur fébrilement attendu de Nolan « Tenet » a plutôt fourni une certaine sécurité pour l’entreprise, a déclaré le patron de Vue, Tim Richards. Variété.

« Tout le monde attendait la confirmation finale avant de partir final final avec leurs propres plans de sortie, donc ce n’était pas une surprise du tout qu’il y ait eu un retard », explique Richards, notant que la date d’origine en discussion pour« Tenet »était, en fait, le 7 août.

«Le 31 juillet ressemble désormais à une journée ferme et des engagements marketing sont pris. Une fois que cela a été verrouillé, nous avons vu tous les autres studios s’adapter. Avant, quand vous regardiez la période entre [July] et Noël, il y avait des petits trous et des lacunes. Maintenant, nous voyons des films qui ont du souffle jusqu’à Noël. «

Histoires connexes

Richards dit que Vue est prêt à rouvrir ses portes le 4 juillet, devant les cinémas Cineworld et Picturehouse, qui ont révélé mardi qu’ils ouvriraient le 10 juillet aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Il a été annoncé en mai que les cinémas seraient parmi les dernières entreprises à ouvrir, dans le cadre de la dernière vague de réouverture de la phase 3 du gouvernement à travers le Royaume-Uni. Variété comprend que cette date, qui est maintenant proche de deux semaines, reste inchangée.

Lorsque Vue ouvrira ses portes, l’une de ses offres sera une édition remasterisée du film 1980 « Star Wars » en 4K – la première fois qu’un titre de la trilogie originale « Star Wars » est disponible en UHD pour les cinémas. «Inception» de Nolan sera également proposé, marquant le 10e anniversaire du film.

Vue, qui a déjà rouvert environ 41 cinémas en Europe – y compris tous les écrans au Danemark et aux Pays-Bas et la moitié de ses sites en Allemagne – a vu une «forte demande» pour les premiers titres Nolan. Richards estime que des films tels que «Little Women» pourraient finir par faire des numéros pré-COVID-19 sur des marchés tels que le Danemark.

«Tenet», cependant, sera la clé pour attirer des auditoires récurrents très désirés au cinéma. Non pas qu’il n’y aura pas d’autre tarif familial pour renforcer la sortie. Le film « Unhinged » de Russell Crowe sortira le 17 juillet, suivi de « Mulan » le 24 juillet. Pendant ce temps, « The SpongeBob Movie: Sponge on the Run » de Paramount sera lancé aux côtés de « Tenet » le 31 juillet.

« Nous allons faire des niveaux de box-office similaires à ceux d’avant COVID-19. Nous allons simplement les faire d’une manière très différente », explique Richard.

« Nous allons jouer des films plus longtemps, et il va y avoir une quantité considérable de temps qui changera les clients qui peuvent faire partie d’arrangements de travail flexibles – ou ceux qui peuvent juste être inquiets d’aller dans un cinéma très fréquenté un vendredi soir. – vont aller regarder «Tenet» un mardi après-midi parce qu’ils le peuvent, et ils veulent voir le film. »

Les horaires décalés pourraient être une «grande victoire» pour la chaîne, qui s’attend à une répartition plus équitable des audiences tout au long de la semaine, ce qui allégera également certaines pressions du côté du personnel.

Vue fait retirer 5 000 employés du programme de congé du gouvernement en prévision de son ouverture en juillet. Environ 80% de ses cinémas – environ 72 de ses 91 salles – rouvriront.

L’entreprise tirera les enseignements de son cinéma taïwanais unique, qui est resté ouvert tout au long de la pandémie avec des garanties en place, et les appliquera à ses opérations au Royaume-Uni, qui est en train de déployer des directives pour l’industrie des expositions.

Variété comprend de nombreuses sources que les directives COVID-19 ont été finalisées et attend maintenant l’approbation du gouvernement. Des conseils pour les cinémas avec accès direct ont été publiés lundi.

Richards, qui fait partie d’un groupe de travail sur les expositions conseillant le ministère du Numérique, de la Culture, des Médias et des Sports, a déclaré que l’examen continu par le gouvernement de l’exigence obligatoire de deux mètres de distance sociale serait un coup de pouce significatif pour les entreprises. «Nous avons une entreprise viable à 1,5 mètre. À deux mètres, c’est très difficile », dit-il.

« Nos attentes en ce moment sont que [the requirement is] va absolument tomber avant d’ouvrir », explique Richards.