Les actions d’Alphabet, parent de Google, dépassent 100 $ chacune après la publication du rapport sur les résultats du troisième trimestre

Vous ne vous attendiez sûrement pas à ce qu’une pandémie mondiale ralentisse Google, avez-vous? Après la fermeture des marchés boursiers américains pour la journée (sans compter les transactions après les heures bien sûr), la société mère de Google Alphabet a annoncé un sacré troisième trimestre. Pour les trois mois de juillet à septembre, Alphabet a ajouté 11,2 milliards de dollars de bénéfices à son coffre-fort, dépassant les attentes des analystes (et peut-être gagner plus d’argent que Scrooge McDuck en a gagné au cours de la période).

Alphabet partage plus de 100 dollars chacun après avoir publié ses résultats du troisième trimestre

Au cours du deuxième trimestre, Google a signalé sa toute première baisse de revenus publicitaires d’une année sur l’autre. Cette tendance négative se poursuivrait-elle au troisième trimestre? Le principal secteur d’activité de Google se fanerait-il face à la pandémie continue (et résurgente)? La réponse a été un «non» retentissant, Google ayant généré 37,1 milliards de dollars de publicité numérique brute au cours de la période. En fait, aussi étrange que cela puisse être de penser de cette façon, Google a en fait bénéficié de la maladie car elle a obligé beaucoup de gens à rester chez eux, ce qui a conduit YouTube à déclarer plus de 5 milliards de dollars de publicité brute pour la première fois. C’était une augmentation de 32% d’une année à l’autre. Les revenus liés à Google Cloud ont atteint 3 milliards de dollars au troisième trimestre, soit un gain de 44% d’une année sur l’autre. Ruth Porat, directrice financière de Google et d’Alphabet, a déclaré: « Nous sommes ravis de la façon dont les annonceurs ont réactivé leurs budgets. »

Google a fait état de chiffres solides au troisième trimestre, car il fait l’objet d’une enquête pour comportement anticoncurrentiel dans les recherches et la publicité sur les recherches. Voir aussi Peacock : à peine lancer que le ménage dans le contenu commence

Autant que vous le sachiez, Google verse à Apple une tonne d’argent pour être le moteur de recherche par défaut sur l’iPhone. Bien sûr, la seule façon dont cela fonctionne est si Google prend plus de bénéfices que ce qu’il prévoit en gains d’acquisition de trafic. Le mois dernier, Google a déboursé 8,2 milliards de dollars pour ces coûts, 13% de plus que ce qu’il a dépensé pour ces paiements au cours de la même période l’année dernière. Les paiements de Google à Apple font l’objet d’un procès intenté par le ministère de la Justice (DOJ). Ce dernier accuse Google de comportement anticoncurrentiel en matière de recherche et de publicité de recherche.

Sundar Pichai, PDG d’Alphabet et de Google, a déclaré aujourd’hui: En ce qui concerne les spécificités du cas du DOJ et d’autres choses, je suis convaincu que nous avons tout abordé dans le but de nous assurer de créer la meilleure expérience utilisateur. Nous sommes impatients de faire valoir nos arguments, mais nous n’en sommes certainement qu’au début et nous sommes toujours en train de revoir et de comprendre tout cela. »L’exécutif a également noté que« nous avons eu un bon trimestre, cohérent avec l’environnement en ligne plus large. C’est également un témoignage des investissements profonds que nous avons faits dans l’intelligence artificielle et d’autres technologies, pour fournir des services auxquels les gens se tournent pour obtenir de l’aide, dans les moments grands et petits. »Le directeur financier Porat a déclaré que« les revenus totaux de 46,2 milliards de dollars au troisième trimestre reflètent une croissance à grande échelle portée par une augmentation des dépenses des annonceurs dans la recherche et YouTube, ainsi que par la force continue de Google Cloud et Play. Nous restons concentrés sur les bons investissements pour soutenir une valeur durable à long terme. «

Pour le trimestre, le chiffre d’affaires d’Alphabet a augmenté de 14% à 46,17 milliards de dollars. Le bénéfice net a atteint 11,25 milliards de dollars, en hausse de 59,1% d’une année à l’autre. Le bénéfice par action pour le troisième trimestre a bondi de 16%, passant de 10,12 $ à 16,40 $.

Après avoir gagné 3,05% ou 46,08 $ en négociation régulière à 1 556,88 $ par action, les investisseurs se sont très bien accrochés au rapport sur les bénéfices. Dans le trading après les heures d’ouverture, Alphabet (GOOG) a grimpé de 101,12 $ (6,5%) à 1658,00 $. Pour l’année, Alphabet est en hausse de 16%. La société est désormais évaluée à 1,1 billion de dollars après avoir été multipliée par cinq au cours des dix dernières années. Alphabet a également ajouté plus de 18 000 employés à son effectif avec 132 121 personnes employées par l’entreprise, contre 114 096 qu’Alphabet a payé au troisième trimestre de l’année dernière.